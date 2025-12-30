Pese al reclamo de Caputo, los bancos no aceptan los "dólares del colchón" por falta de reglamentación

A pesar del fuerte impulso del ministro de Economía , Luis Caputo , el sistema financiero todavía no está habilitado para recibir los dólares guardados fuera del circuito formal , una posibilidad que el Gobierno busca activar pero que sigue trabada por la falta de reglamentación.

Desde el sector bancario explicaron que aún no se publicaron las normas necesarias para aplicar la medida, según informó Noticias Argentinas. Por ese motivo, las entidades aclararon que no pueden aceptar, por ahora, dólares atesorados “en el colchón” .

Caputo había presionado públicamente a los bancos para que avanzaran con la recepción de esos fondos y les reclamó que no pusieran trabas adicionales, en un mensaje inusualmente duro el que les pidió que “no rompan las pelotas” , algo inusual en el ministro de Economía.

El funcionario también había asegurado que el Banco Nación recibiría esos dólares, e incluso desde la entidad lo confirmaron. Pero este martes el Nación aclaró que finalmente la reglamentación de la ley no salió , por lo que se deberá esperar.

No obstante, aclararon que estaban asesorando a los clientes que se acercaban a consultar. “A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo de BNA”, dijo el Nación en un comunicado oficial.

El nudo del conflicto entre el Gobierno y los bancos

El ministro de Economía dijo que las entidades no debían solicitar más información a las personas que presenten la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias. Caputo dijo que si les pedían más requisitos, se dirigieran al Banco Nación, donde el presidente de la entidad iba a dar la instrucción de cumplir estrictamente con la ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2005028380551643205?s=20&partner=&hide_thread=false Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

Tributaristas señalaron que aún falta la reglamentación de ARCA, por lo que el hecho de optar por el régimen simplificado de Ganancias no cambiaba nada para los bancos, que tienen el deber de informar operaciones inusuales por la Ley 25.246 y las normas reglamentarias.

Por ahora, si una persona quería depositar, por ejemplo, US$ 100.000 sin papeles, debe realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Los bancos consideran que hay que sacar una norma del Banco Central.

Tributaristas advierten que de acuerdo con la operatoria que tenga el contribuyente, el depósito en dólares puede levantar una alerta de operación sospechosa para el banco y derivar en un pedido de justificación del origen de los fondos.

Y, si quien deposita no logra justificarlo a criterio de la entidad, el banco puede hacerle un ROS e incluso cerrarle la cuenta.