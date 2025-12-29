29 de diciembre de 2025 - 15:59

Allanan la casa de la madre del financista cercano al Chiqui Tapia por una causa millonaria de compra irregular de dólares

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas es investigado por presunto fraude con el "rulo" cambiario durante el gobierno kirchnerista.

La Justicia federal allanó la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y propietario de Sur Finanzas, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de dólares por unos US$ 1.400 millones durante el kirchnerismo. El procedimiento se realizó en Banfield y fue ordenado por la jueza federal María Servini.

Según fuentes judiciales, la causa investiga un presunto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como "rulo" cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un precio más alto en mercados alternativos.

Operativos paralelos y nuevas líneas

En paralelo, la Justicia allanó el Banco Central (Banco Central de la República Argentina – BCRA) para buscar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en otra causa por compra irregular de dólares. Estos procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, con el secuestro de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

Las causas que rodean a Sur Finanzas

Según recopiló TN, la firma Sur Finanzas enfrenta múltiples expedientes federales:

  • Investigación de María Eugenia Capuchetti (desde 2021): indaga maniobras para acceder al dólar oficial en pleno cepo cambiario. La jueza ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. Se analizan movimientos incompatibles con la operatoria declarada de la empresa, con foco en el período del gobierno de Alberto Fernández.

  • Causa PROCELAC (lavado de activos): investiga presunto blanqueo asociado al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones ligadas al fútbol argentino.

  • Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: se centra en evasión y lavado, con movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y el uso de empresas apócrifas. La Dirección General Impositiva (DGI) detectó $72.000 millones movilizados por esas firmas y operaciones incompatibles realizadas por monotributistas sin capacidad económica acorde a su categoría fiscal.

