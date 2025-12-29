Allanan la casa de la madre del financista cercano al Chiqui Tapia por una causa millonaria de compra irregular de dólares

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas es investigado por presunto fraude con el "rulo" cambiario durante el gobierno kirchnerista.

La Justicia federal allanó la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y propietario de Sur Finanzas, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de dólares por unos US$ 1.400 millones durante el kirchnerismo. El procedimiento se realizó en Banfield y fue ordenado por la jueza federal María Servini.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y tuvo como objetivo secuestrar teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas. Vallejo es señalado como cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Según fuentes judiciales, la causa investiga un presunto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como "rulo" cambiario, que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas a un precio más alto en mercados alternativos.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia. El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia. Archivo Operativos paralelos y nuevas líneas En paralelo, la Justicia allanó el Banco Central (Banco Central de la República Argentina – BCRA) para buscar posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en otra causa por compra irregular de dólares. Estos procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, con el secuestro de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

Las causas que rodean a Sur Finanzas Según recopiló TN, la firma Sur Finanzas enfrenta múltiples expedientes federales: