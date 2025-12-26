Imputaron a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por una millonaria deuda de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia formalizó la imputación contra Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.

La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial , quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante .

La denuncia, promovida por el área de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años.

Según los términos de la acusación, la entidad habría retenido tributos y aportes de seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino, pero no los habría depositado dentro del plazo legal de 30 días corridos previsto por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal Navas Rial consideró que la responsabilidad de Tapia surge de su rol institucional y de su carácter como administrador de la clave fiscal de la asociación.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta.

No obstante, dada la dimensión económica de la AFA, la imputación se extendió también al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos como Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos investigados.

Esta causa representa la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, el cual se encuentra en una etapa inicial.

Sin embargo, fuentes judiciales señalan que esta es una de las tres investigaciones abiertas recientemente que involucran a la cúpula de la AFA, y que el proceso podría avanzar hacia nuevos procesamientos por delitos vinculados a la retención de Ganancias e IVA.

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el “agente de retención”, el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es “Chiqui” Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados, entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva de la asociación acusada.