La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia.

Este martes, Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas, fue procesada con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. La mujer fue detenida cuando retiraba computadoras y documentación de un galpón en la localidad bonaerense de Turdera.
El juez federal Armella también procesó a dos custodios que la acompañaban al momento de la detención en un galpón mientras sacaban documentación.
La medida la dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que también procesó a dos custodios identificados como Sergio Da Silveria y Juan Cervín que estaban con Sánchez al momento de la detención. Sin embargo, tras un pedido de los abogados defensores, el magistrado les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.
El allanamiento tuvo lugar en un depósito ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había dispuesto una consigna policial por el movimiento inusual de vehículos que había días antes. Los efectivos policiales observaron a Sánchez y sus custodios saliendo del galpón en una camioneta Toyota 4x4. Los agentes los perdieron de vista, pero momentos después, los procesados regresaron de donde salieron y quedaron demorados.
En ese allanamiento, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias. Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez. En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia, por presunto lavado de dinero.
Ante la Justicia, Micaela Sánchez sostuvo que trabajaba como contadora y tesorera de la firma y que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación pero se negó a responder preguntas claves de la fiscalía.
En total se han allanado seis sedes de Sur Finanzas y se secuestraron más de 50 teléfonos, incluido el de Vallejos. En la causa también están los contratos de la financiera con al menos 20 clubes del fútbol argentino.
En los papeles analizados figuran acuerdos de la Liga Profesional por 600 millones de pesos + IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos + IVA.