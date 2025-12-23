23 de diciembre de 2025 - 13:00

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia

El juez federal Armella también procesó a dos custodios que la acompañaban al momento de la detención en un galpón mientras sacaban documentación.

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia.

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia.

Foto:

Clarín.
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes, Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas, fue procesada con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia. La mujer fue detenida cuando retiraba computadoras y documentación de un galpón en la localidad bonaerense de Turdera.

Leé además

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra en un complicado proceso judicial que amenaza más frentes de tormenta. 

AFA y gobierno en tensión: Claudio Chiqui Tapia, entre lealtades y controversias

Por Juan Azor
Los entrenadores de los equipos mendocinos que disputarán la próxima temporada de ascenso 2026, ya conocen sus zonas y rivales.

Godoy Cruz y Maipú ya conocen su hoja de ruta en la Primera Nacional 2026

Por Redacción Deportes

La medida la dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que también procesó a dos custodios identificados como Sergio Da Silveria y Juan Cervín que estaban con Sánchez al momento de la detención. Sin embargo, tras un pedido de los abogados defensores, el magistrado les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.

custodios detenidos sur finanzas
Los custodios detenidos en el galpón de Sur Finanzas.

Los custodios detenidos en el galpón de Sur Finanzas.

El allanamiento tuvo lugar en un depósito ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había dispuesto una consigna policial por el movimiento inusual de vehículos que había días antes. Los efectivos policiales observaron a Sánchez y sus custodios saliendo del galpón en una camioneta Toyota 4x4. Los agentes los perdieron de vista, pero momentos después, los procesados regresaron de donde salieron y quedaron demorados.

En ese allanamiento, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias. Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez. En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia, por presunto lavado de dinero.

Ariel Vallejos
Ariel Vallejo junto al presidente de la AFA, Claudio

Ariel Vallejo junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Ante la Justicia, Micaela Sánchez sostuvo que trabajaba como contadora y tesorera de la firma y que fue enviada a vaciar computadoras y retirar documentación pero se negó a responder preguntas claves de la fiscalía.

Los allanamientos en Sur Finanzas

En total se han allanado seis sedes de Sur Finanzas y se secuestraron más de 50 teléfonos, incluido el de Vallejos. En la causa también están los contratos de la financiera con al menos 20 clubes del fútbol argentino.

En los papeles analizados figuran acuerdos de la Liga Profesional por 600 millones de pesos + IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos + IVA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emiliano Martínez, campeón del mundo, es fundamental en el equipo de Unai Emery.

El Aston Villa del Dibu Martínez logró una hazaña histórica.

Por Redacción Deportes
Se conoció el patrimonio de Chiqui Tapia: más de $818 millones de ingresos anuales y salarios millonarios.

Graves cuestionamientos a la AFA

Por Editorial
La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

La Justicia busca identificar quiénes usaban el helipuerto de la lujosa mansión de Pilar vinculada a la AFA

Por Redacción Política
Un movimiento de la justicia que le saca algo de peso a la AFA.

Contraataque de la AFA: la justicia investiga a dos empresarios cercanos a Juan Sebastián Verón

Por Redacción Deportes