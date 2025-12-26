26 de diciembre de 2025 - 21:11

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza impugnaron el nombre de la agrupación kirchnerista "Manso Frente"

La alianza oficialista presentó un recurso ante la Junta Electoral donde argumentaron que la denominación del sector kirchnerista induce a confusión con el eslogan institucional "Mendoza, Manso Destino" y vulnera la normativa vigente.

Prensa UCR Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó formalmente una impugnación ante la Junta Electoral Provincial contra la denominación “Manso Frente Mendocino”. Esta agrupación, integrada por los partidos Unidad Popular y Partido Federal, pretende competir bajo ese nombre en las elecciones municipales del próximo 22 de febrero de 2026 en los departamentos de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo.

El recurso, impulsado por los apoderados Ángela Floridia y Agustín Boato, sostiene que el uso del término “Manso” es "objetivamente susceptible de inducir a confusión en el electorado". El argumento central radica en que dicho vocablo es el elemento distintivo de la campaña institucional “Mendoza, Manso Destino”, lanzada por el Gobierno de Mendoza el 15 de mayo de 2025 y difundida masivamente a nivel provincial y nacional.

Según la presentación judicial, desde el inicio de la campaña estatal, el término fue resignificado como un rasgo identitario mendocino. Por ello, los impugnantes consideran que la adopción de este nombre por parte de una fuerza política —apenas meses después del éxito de la campaña turística— podría generar una asociación indebida con la comunicación oficial del Estado o sugerir un respaldo institucional inexistente.

Desde el punto de vista legal, la impugnación se fundamenta en el artículo 16 de la Ley 23.298, el cual exige que la denominación de una agrupación política sea clara, inequívoca y diferenciable. La alianza oficialista afirma que el nombre propuesto no cumple con el estándar de “distinción clara y razonable”, afectando así la buena fe y la lealtad electoral.

Nuevo frente y ruptura en el peronismo

La conformación de "Manso Frente Mendocino" representa un quiebre formal del kirchnerismo con la estructura del Partido Justicialista (PJ) provincial. Tras tensiones internas por la selección de candidaturas, el sector vinculado a la senadora Anabel Fernández Sagasti y a La Cámpora decidió competir por fuera del PJ, utilizando este nuevo sello en cinco departamentos y la denominación “Alianza San Rafael Futuro” en el sur mendocino.

Por esto la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza rechaza la denominación propuesta o, de forma subsidiaria, pide que se intime a la agrupación a modificar su nombre para eliminar el elemento dominante "Manso". Ahora, el tribunal electoral deberá resolver este conflicto en un escenario donde ya se han inscrito un total de 13 alianzas para los comicios municipales.

