25 de diciembre de 2025 - 18:55

La diputada libertaria Juliana Santillán lanzó un curioso mensaje navideño "Nochebuena de resurrección":

Muchos usuarios cuestionaron y repudiaron el mensaje de la legisladora al considerar que confundió conceptos.

La diputada nacional Juliana Santillán junto al presidente Javier Milei

La diputada nacional Juliana Santillán junto al presidente Javier Milei

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En una jornada marcada por los mensajes festivos, una de las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, se convirtió en tendencia este jueves.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada libertaria no solo envió sus deseos para las Fiestas, sino que realizó un fuerte balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones: "Feliz Noche Buena de resurrección".

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue solo el repaso de las medidas de Gobierno, sino la particular elección de palabras para su posteo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Embed

Si bien el uso del término "resurrección" fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, también recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.

De hecho, X agregó el mensaje que suele utilizar para desmentir publicaciones bajo la premisa de que “lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber”, y señaló: “La nochebuena celebra la víspera de la Natividad de Jesús, no su resurrección”.

Tras las críticas, la diputada borró el posteo y no hizo ninguna mención en ninguna de sus redes.

