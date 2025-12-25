25 de diciembre de 2025 - 13:42

Milei impulsa una "cumbre de derecha" regional para 2026: busca consolidar un bloque aliado a Trump

El Gobierno argentino planea reunir en Buenos Aires a referentes como José Antonio Kast y Nayib Bukele para conformar una alianza estratégica.

Posando con la icónica motosierra: Javier Milei junto a José Antonio Kast en Casa Rosada

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei ha comenzado a proyectar una “cumbre de derecha” con mandatarios de la región para el año 2026, con el objetivo de coordinar un encuentro que nuclee a los exponentes aliados de su administración.

Esta iniciativa busca dar forma a un evento que convoque a los defensores de la libertad para consolidar una alianza estratégica que sirva de contrapeso a los gobiernos populistas y neutralice su influencia en América Latina.

El plan, que aún se encuentra en una etapa incipiente, se encuentra en sintonía con el alineamiento estratégico que Argentina mantiene con el republicano Donald Trump. Entre los nombres que la administración libertaria espera reunir se encuentran el reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast; Rodrigo Paz (Bolivia); Daniel Noboa (Ecuador); y Santiago Peña (Paraguay),. También se contempla la participación de Nayib Bukele (El Salvador) y el peruano José Jeri.

Un foro paralelo a la agenda global

La propuesta del mandatario argentino no solo se limita a lo regional; Milei ya le planteó a Trump su intención de conformar una “Liga de Naciones Conservadoras”.

Javier Milei / Donald Trump
Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca

Este foro buscaría ser una alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para oponerse a la Agenda 2030 y dar una “batalla cultural” en defensa de la propiedad privada, el capitalismo y la libertad económica,.

Según las fuentes, Milei se posiciona como el “líder natural” de esta potencial alianza, la cual no tendría un carácter institucional formal, sino que operaría como un espacio de intercambio coordinado. Las áreas clave de cooperación incluirían:

  • Economía: Mayor apertura comercial y cambios en el Mercosur para permitir acuerdos bilaterales de libre comercio,.
  • Seguridad e Inteligencia: Articulación de agendas comunes entre los países aliados.
  • Política Internacional: Oposición directa a gestiones como las de Nicolás Maduro en Venezuela y contrapunto ideológico a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro,.

Posibles fechas y agenda internacional

Aunque la organización podría dilatarse, una de las fechas que se evalúa en la Casa Rosada para concretar el evento es marzo de 2026, en el marco de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Argentina. Para esa fecha, algunos sectores del gobierno trabajan en la posibilidad de invitar formalmente a Donald Trump.

En el corto plazo, el jefe de Estado argentino tiene una agenda cargada de compromisos internacionales que refuerzan este rumbo. Se confirmó su participación en el Foro Económico de Davos en enero de 2025, un viaje a Estados Unidos en marzo para la “Argentina Week” en Nueva York y su asistencia a la asunción de Kast en Chile.

Para comprender esta iniciativa, se puede pensar en esta alianza como un “equipo de expedición” ideológico: Milei busca reunir a navegantes que compartan su misma brújula para trazar una nueva ruta comercial y política, alejándose de las corrientes que, según su visión, han mantenido a la región anclada en el pasado.

