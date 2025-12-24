La cruda confesión de Álvarez Agis, exviceministro de Kicillof: "Abracé inodoros y vomité en el ministerio"

El economista Emmanuel Álvarez Agis reconoció públicamente cómo el estrés extremo lo afectó físicamente durante su paso por el gobierno de Buenos Aires . Con esto, confirmó que detrás de las decisiones económicas, que parecen ser habituales, también hay escenas marcadas por la presión.

El exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof reveló que, en medio de una corrida cambiaria, llegó a vomitar por el nerviosismo que le provocaba la situación. “Yo abracé inodoros en el Ministerio de Economía. En las corridas cambiarias, he ido a vomitar” , confesó.

El testimonio surgió en tono distendido durante una transmisión por streaming, donde describió la presión que implica ocupar un cargo público en contextos de inestabilidad. “Vomité y sin haber tomado nada. Solo mirando la pantalla” , agregó, intentando demostrar la tensión que atravesaba durante ese periodo.

"ABRACÉ LOS INODOROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CORRIDAS CAMBIARIAS" El "título" que nos dio Emmanuel Álvarez Agis en el programa especial de #AhoraPlay junto a @maximmontenegro & @PabloWende Mirá el debate completo en YouTube: https://t.co/DcdRsDjqx2 pic.twitter.com/k67QSyb47E

El profesional señaló que a partir de esa experiencia tiene un respeto especial por quienes asumen la función pública, informó Noticias Argentinas.

“Yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide ir a la función pública a tratar de arreglar esto. Porque la verdad hay un componente, más allá del partido y de la ideología que tengas, en el que estás arriesgando tu persona, tu prestigio personal , y tu profesionalismo, para un país que es un toro muy difícil de domar”, subrayó.

Reciente cruce con Javier Milei

El presidente Javier Milei generó repercusión recientemente en redes sociales tras responder duramente a una propuesta del economista Emmanuel Álvarez Agis, quien sugirió reemplazar el Impuesto al Cheque por un tributo a las operaciones con dinero en efectivo.

En ese entonces, el mandatario calificó la idea como “un disparate total” y lanzó una serie de mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó al exfuncionario kirchnerista. “Un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos”, escribió Milei en su publicación.

Tras ello, Álvarez Agis explicó en una entrevista televisiva que su planteo busca mantener la recaudación que genera el actual impuesto, pero aplicándola a las transacciones con efectivo para promover la bancarización.

"Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera que sea el consumidor el que exija al comercio blanquearse", afirmó. Consultado por cómo se implementaría ese nuevo impuesto al cash, Álvarez Agis comentó: "Voy al cajero, saco $1.000 y recibo $900".