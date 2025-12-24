24 de diciembre de 2025 - 21:50

La cruda confesión de Álvarez Agis, exviceministro de Kicillof: "Abracé inodoros y vomité en el ministerio"

El exviceministro de Economía durante la gestión del gobernador de Buenos Aires relató cómo vivía su trabajo siendo funcionario.

Emmanuel Álvarez Agis, economista y exviceministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof.

Emmanuel Álvarez Agis, economista y exviceministro de Economía en la gestión de Axel Kicillof.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El economista Emmanuel Álvarez Agis reconoció públicamente cómo el estrés extremo lo afectó físicamente durante su paso por el gobierno de Buenos Aires. Con esto, confirmó que detrás de las decisiones económicas, que parecen ser habituales, también hay escenas marcadas por la presión.

Leé además

Mauricio Macri participó del encuentro del CEO de JP Morgan con empresarios 

El saludo en redes de Mauricio Macri por Navidad en medio de la tensión entre el PRO y LLA

Por Redacción Política
Con un mensaje navideño, Villarruel llamó a la unidad nacional y evocó el nacimiento de Jesucristo.

Victoria Villarruel pidió paz y unidad para los argentinos en su mensaje de Navidad

Por Redacción Política

El exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof reveló que, en medio de una corrida cambiaria, llegó a vomitar por el nerviosismo que le provocaba la situación. “Yo abracé inodoros en el Ministerio de Economía. En las corridas cambiarias, he ido a vomitar”, confesó.

Embed

El testimonio surgió en tono distendido durante una transmisión por streaming, donde describió la presión que implica ocupar un cargo público en contextos de inestabilidad. “Vomité y sin haber tomado nada. Solo mirando la pantalla”, agregó, intentando demostrar la tensión que atravesaba durante ese periodo.

El profesional señaló que a partir de esa experiencia tiene un respeto especial por quienes asumen la función pública, informó Noticias Argentinas.

“Yo siempre tengo una empatía con el tipo que decide ir a la función pública a tratar de arreglar esto. Porque la verdad hay un componente, más allá del partido y de la ideología que tengas, en el que estás arriesgando tu persona, tu prestigio personal, y tu profesionalismo, para un país que es un toro muy difícil de domar”, subrayó.

Reciente cruce con Javier Milei

El presidente Javier Milei generó repercusión recientemente en redes sociales tras responder duramente a una propuesta del economista Emmanuel Álvarez Agis, quien sugirió reemplazar el Impuesto al Cheque por un tributo a las operaciones con dinero en efectivo.

En ese entonces, el mandatario calificó la idea como “un disparate total” y lanzó una serie de mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó al exfuncionario kirchnerista. “Un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos”, escribió Milei en su publicación.

Tras ello, Álvarez Agis explicó en una entrevista televisiva que su planteo busca mantener la recaudación que genera el actual impuesto, pero aplicándola a las transacciones con efectivo para promover la bancarización.

"Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera que sea el consumidor el que exija al comercio blanquearse", afirmó. Consultado por cómo se implementaría ese nuevo impuesto al cash, Álvarez Agis comentó: "Voy al cajero, saco $1.000 y recibo $900".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi

Nuevo parte de Cristina Kirchner: le realizaron una tomografía de abdomen y pasará Navidad internada

Por Redacción Política
El mensaje de Javier Milei para las fiestas de fin de año. 

Milei saludó a los argentinos por Navidad y anticipó cambios para el 2026: "Abróchense los cinturones"

Por Redacción Política
Cambia Mendoza y La Libertad Avanza presentaron su alianza para los comicios de febrero de 2026. Esta vez con la incorporación del PRO y del Partido de los Jubilados.

Elecciones municipales: estos son los frentes que se presentaron y cuáles faltan por hacerlo

Por Jorge Yori
Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: En diciembre estamos en rojo

Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: "En diciembre estamos en rojo"

Por Redacción Política