24 de diciembre de 2025 - 17:51

Nuevo parte de Cristina Kirchner: le realizaron una tomografía de abdomen y pasará Navidad internada

La exmandataria permanece en proceso de recuperación en el Sanatorio Otamendi, tras haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi

Foto:

Mariano Sánchez / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica, luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

Leé además

La internación de urgencia de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis generó la presencia de militantes y simpatizantes de la ex mandataria frente al centro de salud. 

La salud de Cristina Kirchner moviliza a militantes que acampan y hacen vigilia en el Sanatorio Otamendi

Por Redacción Política
Javier Milei fue entrevistado por Luis Majul en el programa La Cornisa.

Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 y deseó que Cristina Kirchner "se recupere pronto"

Por Redacción Política

El nuevo parte médico de la ex mandataria informó que se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalló el documento, y añadió que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.

Desde su ingreso hospitalario, la evolución clínica de Fernández de Kirchner ha estado caracterizada por un monitoreo permanente y la aplicación de un tratamiento antibiótico por vía endovenosa, además de la continuidad del drenaje peritoneal.

El control médico se orienta a reducir los riesgos asociados tanto al proceso infeccioso como a la complicación intestinal identificada recientemente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: por ahora no le darán el alta.

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: por ahora no le darán el alta

Por Redacción Política
Cristina Kirchner salió bien de su operación de apendicitis.

Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y evoluciona favorablemente en el Sanatorio Otamendi

Por Redacción Política
Galperin y Milei cruzaron a Cristina Kirchner por operarse en un hospital privado.

Galperin y Milei cruzaron a Cristina Kirchner por operarse en un hospital privado

Por Redacción Política
La ex presidenta Cristina Kirchner

Internaron a Cristina Kirchner en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis y será operada

Por Redacción Política