El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: por ahora no le darán el alta.

El documento oficial del Sanatorio Otamendi indica que la expresidenta mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones.

La expresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner, continúa internada en el Sanatorio Otamendi tras haber sido sometida a una cirugía de urgencia el pasado sábado. Según informaron fuentes de su entorno cercano, la evolución médica es favorable y el hospital acaba de publicar el parte médico con detalles.

El cuadro de salud de la exmandataria se originó el viernes con un malestar general, pero no fue hasta el sábado que, por recomendación médica, fue trasladada a la clínica. El parte oficial del sanatorio detalló que se trató de una "apendicitis con peritonitis localizada", la cual fue resuelta mediante una cirugía laparoscópica.

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner El parte médico del Sanatorio Otamendi firmado por la doctora Marisa Lanfrandoni, indica que la paciente está con tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que haya registrado fiebre ni otras complicaciones. Además, detalla que se encuentra internada y "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".

"La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", dice el documento.

parte médico cristina kirchner El nuevo parte médico de Cristina Kirchner. El mensaje de Máximo Kirchner y la vigilia militante Debido a la internación, sus partidarios suspendieron la movilización prevista en las inmediaciones del departamento de la calle San José, donde Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. En su lugar, la militancia se trasladó a las puertas del Otamendi, en la calle Azcuénaga, con carteles y consignas de apoyo.