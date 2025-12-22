El nuevo parte médico de Cristina Kirchner: por ahora no le darán el alta.

El cuadro de salud de la exmandataria se originó el viernes con un malestar general, pero no fue hasta el sábado que, por recomendación médica, fue trasladada a la clínica. El parte oficial del sanatorio detalló que se trató de una "apendicitis con peritonitis localizada", la cual fue resuelta mediante una cirugía laparoscópica.
El nuevo parte médico de Cristina Kirchner
El parte médico del Sanatorio Otamendi firmado por la doctora Marisa Lanfrandoni, indica que la paciente está con tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que haya registrado fiebre ni otras complicaciones. Además, detalla que se encuentra internada y "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente".
"La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", dice el documento.
El mensaje de Máximo Kirchner y la vigilia militante
Debido a la internación, sus partidarios suspendieron la movilización prevista en las inmediaciones del departamento de la calle San José, donde Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad. En su lugar, la militancia se trasladó a las puertas del Otamendi, en la calle Azcuénaga, con carteles y consignas de apoyo.
Su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fue uno de los familiares que la visitó el domingo. A través de sus redes sociales, el líder de La Cámpora agradeció las muestras de afecto: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”, publicó junto a imágenes de la vigilia en la calle. Por su parte, no hay información de que la haya visitado su hija Florencia Kirchner.
Dado que la expresidente se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria, para su internación fue necesaria la autorización previa del tribunal que dictó su sentencia. Esto permitió que la exjefa de Estado pudiera trasponer los límites de su domicilio para recibir la atención médica de urgencia.