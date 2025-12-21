Cristina Kirchner fue operada de apendicitis y evoluciona favorablemente en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner fue sometida este sábado por la noche a una cirugía por un cuadro de apendicitis y la intervención resultó exitosa . La expresidente permanece internada en el Sanatorio Otamendi , donde se recupera acompañada por personas de su entorno más cercano, según informaron fuentes oficiales.

La operación finalizó desde de las 22.30 y se desarrolló sin complicaciones. El centro de salud será el encargado de informar cualquier novedad a través de los partes médicos correspondientes, mientras continúa el seguimiento de su evolución.

En el Sanatorio Otamendi, donde Cristina Kirchner ya fue ingresada en otras oportunidades, también se concentraron militantes con carteles y dirigentes de confianza de la líder del PJ , entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla.

El traslado se realizó en horas de la tarde con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su derivación al centro de salud para estudios complementarios.

Las novedades sobre su estado de salud serán comunicadas a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi .

Tercera visita de Cristina Kirchner al Sanatorio privado

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires. En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

En 2021, en el Otamendi, la ex mandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero. Antes, en 2012, cuando era presidenta, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.