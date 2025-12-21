Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 y deseó que Cristina Kirchner "se recupere pronto"

El presidente Javier Milei se refirió al Presupuesto 2026 , aprobado el último miércoles en la Cámara de Diputados . Cabe recordar que el oficialismo sufrió un revés al no lograr la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario , incluidas originalmente en el capítulo 11 , finalmente excluido por decisión del recinto.

En La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul , el jefe de Estado afirmó que no vetará el Presupuesto y explicó que el Gobierno corregirá el desbalance generado por la eliminación de ese capítulo mediante reasignación de partidas . “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, señaló.

Milei defendió el texto aprobado y reiteró su compromiso con el déficit cero . “Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, sostuvo, y agregó: “Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos ”.

Si bien el proyecto obtuvo media sanción en la votación general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones , la exclusión del Capítulo XI representó una derrota para el oficialismo, debido al desequilibrio fiscal que genera la norma tal como salió de Diputados, según los cálculos del Ejecutivo.

“El déficit es inmoral”, reiteró el Presidente, quien volvió a garantizar un presupuesto equilibrado sin incrementos impositivos. En otro tramo de la entrevista, Milei afirmó que al asumir su gestión la pobreza alcanzaba al 57% de la población y estimó que actualmente se ubica en el 27% , tras una baja de 20 puntos.

Embed "El presupuesto está construído sobre el déficit cero"



El Presidente de la Nación @JMilei se refirió al Presupuesto 2026, y destacó la productividad del Senado.



En La Cornisa pic.twitter.com/auULTRxz3z — La Nación Más (@lanacionmas) December 21, 2025

Además, aseguró que el Gobierno cumplirá con el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, por más de 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos”, expresó, y detalló que cuentan con gran parte del efectivo necesario y con ofertas de RIPO por 7.000 millones de dólares.

El mandatario también se refirió al estado de salud de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue operada por una peritonitis, y le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, manifestó.

Embed "Yo puedo tener la peor y más aberrante de las opiniones políticas, pero no me meto con lo humano. Que tenga una pronta recuperación"



El Presidente @JMilei se refirió a la internación de Cristina Fernández de Kirchner por una apendicitis.



Lo viste en LN+ pic.twitter.com/HEfyLPZ3fR — La Nación Más (@lanacionmas) December 22, 2025

Consultado sobre las denuncias que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Milei evitó polemizar y afirmó: “Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA”.

Finalmente, el Presidente volvió a pronosticar una fuerte desaceleración de la inflación y estimó que a mediados de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajará a menos del 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, afirmó.

Milei reconoció que el último dato mensual, correspondiente a noviembre, fue del 2,5%, pero lo atribuyó a un rezago de la incertidumbre política previa a las elecciones, lo que el Gobierno denomina “riesgo kuka”. “Bajó el riesgo país a menos de 600 puntos. Eso es un datazo”, explicó.

Y agregó que, pese a una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares, el tipo de cambio se mantuvo dentro de la banda prevista, como señal de que el programa económico “está bien hecho”.

El presidente resaltó que alrededor de la cripto $Libra “no hubo estafas” y afirmó que “en los Estados Unidos le acaban de liberar todos los bienes a (Hayden) Davis”. Señaló también que antes de impulsar la cripto en febrero pasado estaba convencido de que estaba haciendo las cosas bien, pero que luego, a la luz de los hechos, se arrepintió.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público" El “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis junto al presidente Javier Milei.

“Era un mercado particular, los que entraban, sabían, no hubo estafa, porque la gente entró voluntariamente. En Estados Unidos, no hay estafa, le liberaron los fondos”, dijo Milei sobre Davis, quien se sacó con él una foto en Casa Rosada poco antes del escándalo con $Libra.

A continuación el jefe de Estado se refirió al cierre de empresas y despidos. Milei desestimó los reclamos y lo explicó con datos: “Usted tiene que mirar el agregado. Lo que caracteriza a este Gobierno es que hace reformas estructurales, hicimos 13.500. Cuando se hace eso la estructura de precios relativos cambia, la asignación de recursos también, se crean empresas en un lado y se destruyen en otro, en el neto estamos mejor, el PBI mejoró“.

Embed .@JMilei: “Mi vida política son 4 u 8 años y cuando termine no me ven más”



Último programa de La Cornisa @lanacionmas https://t.co/JPmnjP0gJP pic.twitter.com/jAEii2G8bs — Luis Majul (@majulluis) December 22, 2025

Sobre la presidencia, el presidente volvió a mencionar que continuaría por un mandato más, pero que después se retiraría de la política. “Mi vida política son cuatro años u ocho. Una vez que termine la política a mi no me ven más, no participo más. Yo le propuse a la sociedad un programa de Gobierno. Logramos los objetivos en dos años”, detalló Milei.

“Evaluaremos si tiene sentido que siga o no, y quien lo va a determinar es la gente”, reiteró. Al cierre de la entrevista, el presidente pidió que se normalice la situación en Venezuela y que el país caribeño pueda recuperar la convivencia democrática alterada por Nicolás Maduro. Al respecto, Milei acusó: “Ojalá se sepa todo lo que hizo”.