La salud de Cristina Kirchner moviliza a militantes que acampan y hacen vigilia en el Sanatorio Otamendi

La internación de Cristina Kirchner generó una fuerte acompañamiento en la Ciudad de Buenos Aires . Desde las primeras horas del domingo, militantes kirchneristas permanecen en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi , donde la expresidente fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Según informó Noticias Argentinas, con el correr de la mañana se fueron sumando más personas al lugar, que se acercaron para interiorizarse sobre el estado de salud de la exmandataria y expresar su respaldo de manera presencial.

“Cristina siempre con vos” , “Siempre con Cristina”, Fuerza Cristina” , “Argentina con Cristina” , “Te queremos mucho” , fueron algunas de las leyendas entre afiches y banderas que había en la puerta del Otamendi.

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte de donde están apostados los militantes con la frase: “Nunca caminarás sola” .

El lugar tiene una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también está la Policía de la Ciudad.

Tercera visita de Cristina Kirchner al Sanatorio privado

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en la calle San José 1111, de la Ciudad de Buenos Aires. En ese domicilio está alojada desde junio de este año, cuando fue confirmada su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

En 2021, en el Otamendi, la ex mandataria se sometió a una histerectomía, intervención que implica la resección quirúrgica del útero. Antes, en 2012, cuando era presidenta, le extirparon un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y un año después fue operada para la extracción de una colección subdural crónica en la cabeza en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.