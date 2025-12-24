24 de diciembre de 2025 - 16:51

Milei saludó a los argentinos por Navidad y anticipó cambios para el 2026: "Abróchense los cinturones"

El presidente publicó un video en redes sociales, donde deseó una “feliz navidad en libertad”, remarcó los “grandes logros” de su gestión y adelantó los futuros cambios para el segundo tramo de gestión.

Los Andes | Redacción Política
En la previa de Nochebuena y Navidad, el presidente Javier Milei publicó un mensaje de fin de año en sus redes sociales con un fuerte contenido político, en el que repasó los principales hitos de su Gobierno y dejó una advertencia clara sobre lo que viene: mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, expresó el mandatario en el video difundido este miércoles, que combinó imágenes, fragmentos de discursos y definiciones sobre el rumbo económico y político del Gobierno Nacional.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual eslogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”.

Superávit fiscal, pobreza y pelea contra el narcotráfico

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

Milei también remarcó la presencia de la BUP

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con este Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

