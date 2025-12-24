Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: "En diciembre estamos en rojo"

El cierre de año en el Congreso sumó un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su malestar por la falta de fondos en la Cámara de Senadores que contrasta con la situación de Diputados. Además, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.
Durante un brindis con periodistas acreditados en el Congreso, Villarruel no ahorró críticas hacia la distribución de fondos. "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", sentenció la titular del Senado.
La principal queja de la Vicepresidenta radica en la disparidad de recursos respecto a la Cámara que conduce Martín Menem. Según indicó NA, Villarruel detectó que Diputados cuenta con partidas reconocidas en rubros como "Bienes de uso" y "Bienes de consumo", mientras que en el Senado esos incisos están en cero. "No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido", reclamó.
Desde Casa Rosada intentaron bajarle el tono al conflicto, asegurando que se encuentran en un proceso de modificación de partidas que corregirá la situación.
El guiño a la Iglesia en plena víspera de Navidad
En paralelo, Villarruel protagonizó un acto con alta carga simbólica y política: la inauguración del Oratorio Santa María Antonia de San José "Mamá Antula" en el tercer piso del Palacio Legislativo. La ceremonia contó con la presencia del nuncio apostólico, Monseñor Miroslaw Adamczyk, y la bendición de Monseñor Pedro Cannavó.
"Este será un espacio de recogimiento y fe para quienes transitan nuestra casa", expresó la Vice en sus redes. El gesto no fue casual, ya que se dio en medio de los cuestionamientos que profesa la Conferencia Episcopal al presidente Javier Milei que evita recibirlos tras la solicitud formal de audiencia.
El malestar de la Iglesia Católica creció en comparativas a las actividades y visitas con pastores y representantes de la comunidad evangélica argentina y judía que protagonizó el libertario en el último año.