La Vicepresidenta advirtió que la Cámara Alta entró "en rojo" por falta de partidas y marcó diferencias con los recursos que recibe Diputados. Además, inauguró un oratorio en el Palacio Legislativo.

Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: "En diciembre estamos en rojo"

El cierre de año en el Congreso sumó un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su malestar por la falta de fondos en la Cámara de Senadores que contrasta con la situación de Diputados. Además, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

Durante un brindis con periodistas acreditados en el Congreso, Villarruel no ahorró críticas hacia la distribución de fondos. "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", sentenció la titular del Senado.

Victoria Villarruel La principal queja de la Vicepresidenta radica en la disparidad de recursos respecto a la Cámara que conduce Martín Menem. Según indicó NA, Villarruel detectó que Diputados cuenta con partidas reconocidas en rubros como "Bienes de uso" y "Bienes de consumo", mientras que en el Senado esos incisos están en cero. "No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido", reclamó.

Desde Casa Rosada intentaron bajarle el tono al conflicto, asegurando que se encuentran en un proceso de modificación de partidas que corregirá la situación.

El guiño a la Iglesia en plena víspera de Navidad En paralelo, Villarruel protagonizó un acto con alta carga simbólica y política: la inauguración del Oratorio Santa María Antonia de San José "Mamá Antula" en el tercer piso del Palacio Legislativo. La ceremonia contó con la presencia del nuncio apostólico, Monseñor Miroslaw Adamczyk, y la bendición de Monseñor Pedro Cannavó.