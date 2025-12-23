De $Libra a Andis: las causas judiciales que marcaron el año político del Gobierno

El Gobierno nacional atravesó en 2025 un año de contrastes. Si bien logró un fuerte respaldo electoral en los comicios de medio término del 26 de octubre , la gestión de Javier Milei también quedó marcada por dos escándalos que generaron impacto político, judicial y mediático: la fallida criptomoneda $Libra y las denuncias por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) .

El primer episodio estalló el 14 de febrero , cuando el propio Milei promocionó en la red social X el lanzamiento de $Libra , un activo digital que se desplomó pocas horas después. En apenas cuatro horas, la criptomoneda perdió cerca del 89% de su valor , provocando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores , mientras cuentas vinculadas a La Libertad Avanza amplificaban el mensaje oficial.

Con el correr de los días, se conoció que el Presidente había mantenido reuniones con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis . El plan apuntaba a crear una criptomoneda vinculada al ecosistema digital argentino , con respaldo gubernamental y orientación a sectores no bancarizados, pero la iniciativa colapsó rápidamente.

Investigaciones privadas detectaron que una billetera asociada a los creadores concentraba más del 40% del total de $Libra en circulación , lo que alimentó las sospechas de un posible esquema de “pump and dump” , una maniobra financiera destinada a inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo de forma masiva.

Las denuncias penales alcanzaron al propio Milei, a su hermana Karina Milei y a los empresarios involucrados, por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y manipulación de mercado . Las causas quedaron radicadas en el juzgado de María Servini , mientras que en el Congreso una comisión investigadora fue impulsada por la oposición, aunque finalmente el oficialismo logró bloquear su avance.

El segundo frente crítico surgió en agosto, con la difusión de audios que comprometían a la Andis, pocas semanas antes de las elecciones legislativas bonaerenses. La grabación fue atribuida a Diego Spagnuolo, abogado cercano al Presidente y entonces titular del organismo, quien mencionaba supuestos pagos de coimas a funcionarios de alto rango, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, en el marco de la compra de medicamentos.

El impacto político fue inmediato. El Gobierno anunció la intervención de la Andis y desplazó a Spagnuolo de su cargo. En el marco de la investigación judicial se realizaron 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de la Agencia y de la Droguería Suizo Argentina, además del domicilio en Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los propietarios de la empresa.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró documentación y material vinculado a licitaciones y compras de medicamentos, considerados clave para la causa. Actualmente, la Justicia avanza con citaciones a indagatoria, aunque la mayoría de los implicados optó por no declarar.

De este modo, pese al respaldo electoral obtenido en octubre, los casos $Libra y Andis se consolidaron como los episodios más delicados del año para la administración Milei, con investigaciones judiciales que continúan abiertas y que aún podrían tener impacto político en el futuro.