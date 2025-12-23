Incendiaron un árbol de Navidad como protesta en Lanús: escala la tensión política en municipios de La Cámpora

Un municipio bonaerense gobernado por La Cámpora fue escenario de una protesta que apunta a tensiones políticas. Se trata del segundo municipio afectado bajo la misma suspicacia. Esta vez, los incidentes ocurrieron en Lanús, donde manifestantes incendiaron un árbol de Navidad ubicado en la puerta de la Municipalidad.
El episodio se produjo cerca del mediodía, cuando integrantes de organizaciones sociales vinculadas al peronismo prendieron fuego el objeto decorativo con combustible. En uno de los videos que circularon en redes sociales se escuchó la consigna: “Si no viene Julián, acá no hay Navidad para nadie”, en alusión directa al intendente Julián Álvarez.
La manifestación se desactivó minutos después de las 14, luego de que las autoridades municipales se comprometieran a abrir una mesa de diálogo con los referentes del reclamo.
El hecho se dio apenas un día después de los incidentes en Quilmes, otro distrito gobernado por La Cámpora, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por Juan Grabois, quemó neumáticos y se enfrentó con la Policía. Allí hubo detenidos y un cruce público entre el dirigente social y la ex intendenta Mayra Mendoza.
En Lanús, la protesta comenzó frente al edificio municipal y fue encabezada por militantes del Movimiento Evita, alineado en la interna peronista con el gobernador Axel Kicillof. También participaron activistas de organizaciones cercanas a Grabois y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Desde el municipio señalaron a Infobae que no se trató de un reclamo vecinal genuino, sino de “un piquete con intencionalidad política”. Según fuentes partidarias, la manifestación estuvo liderada por Silvio Denis Guzmán, alias “Tinino”, un puntero vinculado a Agustín Balladares, junto a unas 30 personas que intentaron ingresar por la fuerza al edificio municipal.
Balladares, indicaron desde La Cámpora, mantiene vínculos con sectores del oficialismo provincial y en las últimas semanas participó de actividades junto a Axel Kicillof, el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, en el marco de los debates internos por el futuro del peronismo bonaerense.
Durante la protesta se registraron quema de neumáticos, forcejeos con personal de seguridad y reiterados pedidos para que el intendente bajara a dialogar. En otro video se escucha a un manifestante advertir: “Si no baja el intendente… va a pasar lo de ayer en Quilmes”, en una clara referencia a los hechos ocurridos en ese distrito.
Tanto lo sucedido en Lanús como en Quilmes se inscribe en un contexto de fuerte interna en el peronismo bonaerense, con disputas por el control del PJ provincial, cuestionamientos al liderazgo de Máximo Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner atravesando un proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica de urgencia.