Incendiaron un árbol de Navidad como protesta en Lanús: escala la tensión política en municipios de La Cámpora

Manifestantes señalados como integrantes de organizaciones peronistas incendiaron un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús. Los presentes exigieron la presencia del intendente Julián Álvarez.

Un municipio bonaerense gobernado por La Cámpora fue escenario de una protesta que apunta a tensiones políticas. Se trata del segundo municipio afectado bajo la misma suspicacia. Esta vez, los incidentes ocurrieron en Lanús, donde manifestantes incendiaron un árbol de Navidad ubicado en la puerta de la Municipalidad.

El episodio se produjo cerca del mediodía, cuando integrantes de organizaciones sociales vinculadas al peronismo prendieron fuego el objeto decorativo con combustible. En uno de los videos que circularon en redes sociales se escuchó la consigna: “Si no viene Julián, acá no hay Navidad para nadie”, en alusión directa al intendente Julián Álvarez.

La manifestación se desactivó minutos después de las 14, luego de que las autoridades municipales se comprometieran a abrir una mesa de diálogo con los referentes del reclamo.

Embed SIGUE LA CIVIL WAR KUKA



Ahora se pudrió todo en Lanús, donde militantes kukas prendieron fuego parte de la municipalidad.pic.twitter.com/lpQRVAvZxb — ASB (@GordoLeyes) December 23, 2025 El hecho se dio apenas un día después de los incidentes en Quilmes, otro distrito gobernado por La Cámpora, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por Juan Grabois, quemó neumáticos y se enfrentó con la Policía. Allí hubo detenidos y un cruce público entre el dirigente social y la ex intendenta Mayra Mendoza.

En Lanús, la protesta comenzó frente al edificio municipal y fue encabezada por militantes del Movimiento Evita, alineado en la interna peronista con el gobernador Axel Kicillof. También participaron activistas de organizaciones cercanas a Grabois y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).