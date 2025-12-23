23 de diciembre de 2025 - 22:20

Incendiaron un árbol de Navidad como protesta en Lanús: escala la tensión política en municipios de La Cámpora

Manifestantes señalados como integrantes de organizaciones peronistas incendiaron un árbol de Navidad frente a la Municipalidad de Lanús. Los presentes exigieron la presencia del intendente Julián Álvarez.

Incidentes en Lanús: quemaron un árbol de Navidad frente a la Municipalidad.

Incidentes en Lanús: quemaron un árbol de Navidad frente a la Municipalidad.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un municipio bonaerense gobernado por La Cámpora fue escenario de una protesta que apunta a tensiones políticas. Se trata del segundo municipio afectado bajo la misma suspicacia. Esta vez, los incidentes ocurrieron en Lanús, donde manifestantes incendiaron un árbol de Navidad ubicado en la puerta de la Municipalidad.

Leé además

Juan Grabois apuntó contra Mayra Mendoza por los disturbios en Quilmes.

Grabois cargó contra Mayra Mendoza por los disturbios en Quilmes: "La interna peronista me la paso por las bolas"

Por Redacción Política
Mayra Mendoza le respondió a Juan Grabois por lo ocurrido en Quilmes.

Mayra Mendoza le respondió a Grabois, que la trató de "garca" por la represión a los trapitos en Quilmes

Por Redacción Política

El episodio se produjo cerca del mediodía, cuando integrantes de organizaciones sociales vinculadas al peronismo prendieron fuego el objeto decorativo con combustible. En uno de los videos que circularon en redes sociales se escuchó la consigna: “Si no viene Julián, acá no hay Navidad para nadie”, en alusión directa al intendente Julián Álvarez.

La manifestación se desactivó minutos después de las 14, luego de que las autoridades municipales se comprometieran a abrir una mesa de diálogo con los referentes del reclamo.

Embed

El hecho se dio apenas un día después de los incidentes en Quilmes, otro distrito gobernado por La Cámpora, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por Juan Grabois, quemó neumáticos y se enfrentó con la Policía. Allí hubo detenidos y un cruce público entre el dirigente social y la ex intendenta Mayra Mendoza.

En Lanús, la protesta comenzó frente al edificio municipal y fue encabezada por militantes del Movimiento Evita, alineado en la interna peronista con el gobernador Axel Kicillof. También participaron activistas de organizaciones cercanas a Grabois y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Embed

Desde el municipio señalaron a Infobae que no se trató de un reclamo vecinal genuino, sino de “un piquete con intencionalidad política”. Según fuentes partidarias, la manifestación estuvo liderada por Silvio Denis Guzmán, alias “Tinino”, un puntero vinculado a Agustín Balladares, junto a unas 30 personas que intentaron ingresar por la fuerza al edificio municipal.

Balladares, indicaron desde La Cámpora, mantiene vínculos con sectores del oficialismo provincial y en las últimas semanas participó de actividades junto a Axel Kicillof, el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, en el marco de los debates internos por el futuro del peronismo bonaerense.

Embed

Durante la protesta se registraron quema de neumáticos, forcejeos con personal de seguridad y reiterados pedidos para que el intendente bajara a dialogar. En otro video se escucha a un manifestante advertir: “Si no baja el intendente… va a pasar lo de ayer en Quilmes”, en una clara referencia a los hechos ocurridos en ese distrito.

Tanto lo sucedido en Lanús como en Quilmes se inscribe en un contexto de fuerte interna en el peronismo bonaerense, con disputas por el control del PJ provincial, cuestionamientos al liderazgo de Máximo Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner atravesando un proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica de urgencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lanús y Flamengo disputarán la final de esta copa en febrero. 

Lanús y Flamengo ya tienen fecha para jugar la Recopa Sudamericana

Por Redacción Deportes
El Gobierno analiza reasignar partidas de discapacidad y universidades 

El Gobierno evalúa un decreto para reasignar partidas de discapacidad y universidades

Por Redacción Política
Diego Santilli

Santilli calificó de "exceso de norma" las leyes de emergencia y advirtió que podrían ajustarse otras partidas

Por Redacción Política
Asumió la banca del Partido Federal tras la destitución del concejal Facundo Arce.  

El concejal destituido por violencia de género en Tupungato ya tiene reemplazo: quién es Rocío Gómez

Por Gisel Guajardo