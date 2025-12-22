Mayra Mendoza le respondió a Grabois, que la trató de "garca" por la represión a los trapitos en Quilmes

Este lunes el partido de Quilmes estuvo marcado por disturbios entre “trapitos” y la policía local mientras se debatía en el Concejo Deliberante un proyecto sobre estacionamiento medido.

La intendente de Quilmes y diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, protagonizó este lunes un fuerte cruce con el dirigente social Juan Grabois a raíz de la represión policial durante una protesta vinculada al ordenamiento del estacionamiento medido, que afecta a los llamados “trapitos”.

Luego de que Grabois cuestionara el accionar de la Policía Bonaerense, la discípula de Cristina Kirchner lo acusó de faltarle el respeto y de alentar situaciones de violencia. “No voy a caer en la psicopateada. Juan Grabois me falta el respeto y fomenta la violencia. Dudo de su convicción política”, expresó.

¡SE PICÓ! Grabois mandó a filtrar un audio de Mayra Mendoza donde ésta lo acusa de generar quilombo y responder a otros intereses, kjjj pic.twitter.com/RBMwLxTdyz — El gordo edición (@GordoEdicion) December 22, 2025 Qué había dicho Juan Grabois Anteriormente, Grabois había calificado como "lamentable" que la gestión municipal habilitara la represión "de militantes y trabajadores por una protesta social", al tiempo que denunció la detención de una mujer identificada como Amanda, que cubría la protesta para la prensa.

“Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”, dijo Grabois y agregó: "Esperemos que estos gobernantes reflexionen. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

El sindicato de trapitos de grabois destrozo todo quilmes para "mantener la economía popular"



Los únicos que pierden son los quilmeños que van a tener que elegir entre pagarle el estacionamiento a estos o a un munipa de mayra mendoza kjj pic.twitter.com/4T9EVgJStK — ElBuni (@therealbuni) December 23, 2025 En defensa de Mendoza salió el legislador bonaerense Facundo Tignanelli, quien respaldó también a la concejal camporista Eva Mieri y afirmó: "Tanto Mayra Mendoza como Eva Mieri buscan soluciones para el municipio de Quilmes y sus vecinos. Poner en duda la empatía que tienen con quienes más lo necesitan es lo más lejano a la realidad que existe".