Cuál fue la ordenanza que desató el caos en Quilmes y mostró grietas en el kirchnerismo

La jornada de este lunes en Quilmes estuvo marcada por la violencia y el caos. Lo que comenzó como una protesta de trabajadores frente al Palacio Municipal terminó en un feroz enfrentamiento con la Policía Bonaerense , dejando detenidos, heridos por balas de goma y un clima de extrema tensión a metros del Concejo Deliberante.

Grabois cargó contra Mayra Mendoza por los disturbios en Quilmes: "La interna peronista me la paso por las bolas"

Los incidentes se desataron mientras los concejales debatían una ordenanza para implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido privado en el distrito. Los "trapitos", nucleados en la UTEP y el MTE , aseguraron que los iban a hacer parte de la modificación.

"Venimos en defensa de los trapitos que son los que defienden a los vecinos para que no se pague ningún tipo de tarifas y se viene a proponer que haya un estacionamiento medido pero que haya una inclusión social en la medida", explicó una de las representantes de los trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En diálogo con TN sumó: ""Buscamos que lo que se recaude en estas medidas genere nuevos empleos y vaya a la salud pública. Si el vecino va a pagar un nuevo impuesto, que tenga un fin social. Esto lo venimos planteando hace años y por los medios nos enteramos que hoy iban a sancionar la modificación, sin escuchar ni uno de nuestros reclamos"

AHORA I Enfrentamiento entre trapitos y la policía en Quilmes durante la sesión del concejo deliberante. Los trapitos rechazan un cambio en la regulación en el estacionamiento.

“Para nosotros es un escándalo porque nunca nos avisaron. Nunca se puso esto sobre tablas porque no hubo comisiones, no se quiso ni se quiere cambiar nada porque fue cerrado", relató.

Policía vs "trapitos"

Sobre los incidentes, el municipio informó que los manifestantes intentaron interrumpir una ordenanza municipal, entraron "por la fuerza" por la puerta del estacionamiento y comenzaron a tirar piedras y proyectiles contra el personal de seguridad.

Embed Esto está pasando en Quilmes ahora!



Hoy los "trapitos" (manejados por un Concejal del oficialismo) están tomando el municipio de Quilmes en protesta a una medida de Mayra Mendoza...

Lejos de ser una pelea en favor de vecinos, está siendo una muestra de la interna peronista

Ante esta situación intervio la policía bonaerense con balas de goma y gases lacrimógenos. "La situación de violencia escaló de manera desmedida y tratamos de poner orden", fue el comunicado difundido por la Policía.

"Yo fui gaseada, hay una detenida, estoy muy compungida por lo que está haciendo el gobierno de Mayra. Este gobierno es feminista, no podemos estar en este contexto, esto es un curro y no lo podemos dejar pasar”, aseguró la mujer en diálogo con TN.

Qué dice el municipio de Quilmes sobre el sistema de estacionamiento medido

Por su parte, la gestión de Mayra Mendoza (actualmente bajo licencia para asumir en la Legislatura bonaerense) emitió un comunicado oficial defendiendo la medida. Según el Municipio: “Ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento en Quilmes, en el marco de un plan integral de mejoramiento del tránsito del distrito".

En el documento detallan que los legisladores están votando en el Consejo Deliberante "una ordenanza para llamar a licitación", donde "se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes". Y aclaran que dichos puestos "será en blanco y con obra social".

Quilmes La policía reprimió a los manifestantes y desató una interna entre Mayra Mendoza y Juan Grabois.

Sin embargo, apuntaron contra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por intentar "imponer una cooperativa para que realice el trabajo". "Lo que no se va a hacer, es lo que quiere el MTE, que es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo. La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”, dice el texto.

"Es de garca": el duro cruce entre Grabois y Mendoza

El conflicto escaló rápidamente. Juan Grabois cuestionó el accionar de la intendenta y la policía: "Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido", disparó en su cuenta de X.

"Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga", continuó.

Finalmente cerró: "Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre".