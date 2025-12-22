$LIBRA: qué dice el acuerdo confidencial que Hayden Davis firmó con Javier Milei

Hayden Davis , impulsor de la criptomoneda $ LIBRA , firmó un acuerdo confidencial con el presidente Javier Milei el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada , dos semanas antes de que estallara el escándalo por el lanzamiento del token.

El contrato , revelado este lunes por Clarín, lo designó como “ asesor ad honorem ” del Estado argentino y hoy es una de las piezas centrales que analiza la Justicia, junto con una serie de pagos previos realizados en criptomonedas.

Según registros oficiales, Davis ingresó a las 13.56 por la explanada de Rivadavia 250, un acceso lateral reservado para visitas destacadas. Lo acompañaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lobistas que actuaron como nexo entre el empresario estadounidense, de 28 años, y el entorno local. Detrás de ellos, en la misma fila, llegó el entonces diputado José Luis Espert.

El encuentro con Milei duró poco más de veinte minutos y quedó asentado en el Registro Único de Audiencias con el motivo “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”.

De acuerdo a fuentes con conocimiento directo de la reunión, en ese lapso se firmó un acuerdo confidencial , redactado en español , idioma que Davis apenas maneja.

El documento, de dos páginas y al que accedió Clarín, lleva las firmas de ambos y establece tareas de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial, que incluyen digitalización de documentos, smart contracts y capacitación, además de una renuncia expresa a honorarios y estrictas cláusulas de confidencialidad. Esa misma noche del viernes 31, Davis dejó el país rumbo a Miami.

Durante las horas que pasó en la Argentina se registraron transferencias cripto a intermediarios locales que, según sospecha la Justicia, se vinculan con el proyecto $LIBRA. El día de la reunión, billeteras asociadas a Davis enviaron más de un millón de dólares y, en total, se detectaron pagos por unos 5,7 millones antes del lanzamiento del token. La fiscalía también identificó compras anticipadas de $LIBRA por cuentas ligadas a un divulgador cripto, con ganancias estimadas en 180 mil dólares.

El empresario ya había visitado el país en noviembre de 2024, cuando participó de una gira por Ushuaia, Vaca Muerta, Salta y Catamarca, y luego viajó a Paraguay.

A su regreso, el 21 de noviembre de 2024, volvió a ingresar a la Casa Rosada con autorización de Karina Milei.

Caso $LIBRA: aparecieron fotos y videos del tour que Hayden Davis hizo en varias provincias de Argentina Hayden Davis junto a su comitiva que dio un tour por varias provincias de Argentina en 2024 Gentileza / La Nación

Según publicó La Nación, esa noche celebró con su equipo en el Hotel Four Seasons que “Milei les había firmado todo”. Semanas después, Davis envió un mensaje de texto a un conocido en el que se jactó de su influencia sobre el Presidente: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Es loquísimo”, escribió, en un intercambio al que accedió The New York Times.

Davis, el asesor de lanzamiento de $LIBRA, deslizó que le pagaba a Karina Milei para "controlar" al Presidente Los mensajes publicados por CoinDesk | La Nación CoinDesk | La Nación

$LIBRA se lanzó el 14 de febrero de 2025 en Dallas. Tras un tuit de Milei, el precio subió con fuerza y luego se desplomó.

El Presidente borró el mensaje y afirmó no conocer los detalles del proyecto. Davis, especializado en memecoins -activos de extrema volatilidad-, operaba a través de Kelsier Ventures, una firma que, según una causa en el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, desarrolló esquemas “extractivos” en lanzamientos previos, como la memecoin M3M3 o la asociada a Melania Trump.

La reunión del 30 de enero de 2025 fue solicitada por Novelli, según consta en los registros oficiales. Ese día Milei y Davis se tomaron la famosa selfie que el Presidente publicó horas después en X: “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Detrás de esa foto, hoy bajo la lupa judicial, avanzó un acuerdo que vinculó formalmente al impulsor de $LIBRA con el Gobierno argentino.