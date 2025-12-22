22 de diciembre de 2025 - 10:11

$LIBRA: qué dice el acuerdo confidencial que Hayden Davis firmó con Javier Milei

Fue firmado dos semanas antes de que el Presidente promocionara la criptomoneda en X y luego se despegara del escándalo por presuntas estafas.

Hayden Davis y Javier Milei en Casa Rosada el 30 de enero de 2025

Foto:

Twitter Hayden Mark Davis
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda $ LIBRA, firmó un acuerdo confidencial con el presidente Javier Milei el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, dos semanas antes de que estallara el escándalo por el lanzamiento del token.

El contrato, revelado este lunes por Clarín, lo designó como “asesor ad honorem” del Estado argentino y hoy es una de las piezas centrales que analiza la Justicia, junto con una serie de pagos previos realizados en criptomonedas.

Según registros oficiales, Davis ingresó a las 13.56 por la explanada de Rivadavia 250, un acceso lateral reservado para visitas destacadas. Lo acompañaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lobistas que actuaron como nexo entre el empresario estadounidense, de 28 años, y el entorno local. Detrás de ellos, en la misma fila, llegó el entonces diputado José Luis Espert.

Hayden Davis, creador del token $LIBRA.

El encuentro con Milei duró poco más de veinte minutos y quedó asentado en el Registro Único de Audiencias con el motivo “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”.

De acuerdo a fuentes con conocimiento directo de la reunión, en ese lapso se firmó un acuerdo confidencial, redactado en español, idioma que Davis apenas maneja.

El documento, de dos páginas y al que accedió Clarín, lleva las firmas de ambos y establece tareas de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial, que incluyen digitalización de documentos, smart contracts y capacitación, además de una renuncia expresa a honorarios y estrictas cláusulas de confidencialidad. Esa misma noche del viernes 31, Davis dejó el país rumbo a Miami.

Durante las horas que pasó en la Argentina se registraron transferencias cripto a intermediarios locales que, según sospecha la Justicia, se vinculan con el proyecto $LIBRA. El día de la reunión, billeteras asociadas a Davis enviaron más de un millón de dólares y, en total, se detectaron pagos por unos 5,7 millones antes del lanzamiento del token. La fiscalía también identificó compras anticipadas de $LIBRA por cuentas ligadas a un divulgador cripto, con ganancias estimadas en 180 mil dólares.

El empresario ya había visitado el país en noviembre de 2024, cuando participó de una gira por Ushuaia, Vaca Muerta, Salta y Catamarca, y luego viajó a Paraguay.

A su regreso, el 21 de noviembre de 2024, volvió a ingresar a la Casa Rosada con autorización de Karina Milei.

Hayden Davis junto a su comitiva que dio un tour por varias provincias de Argentina en 2024

Según publicó La Nación, esa noche celebró con su equipo en el Hotel Four Seasons que “Milei les había firmado todo”. Semanas después, Davis envió un mensaje de texto a un conocido en el que se jactó de su influencia sobre el Presidente: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga. Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Es loquísimo”, escribió, en un intercambio al que accedió The New York Times.

Davis, el asesor de lanzamiento de $LIBRA, deslizó que le pagaba a Karina Milei para "controlar" al Presidente
Los mensajes publicados por CoinDesk | La Nación

$LIBRA se lanzó el 14 de febrero de 2025 en Dallas. Tras un tuit de Milei, el precio subió con fuerza y luego se desplomó.

El Presidente borró el mensaje y afirmó no conocer los detalles del proyecto. Davis, especializado en memecoins -activos de extrema volatilidad-, operaba a través de Kelsier Ventures, una firma que, según una causa en el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, desarrolló esquemas “extractivos” en lanzamientos previos, como la memecoin M3M3 o la asociada a Melania Trump.

La reunión del 30 de enero de 2025 fue solicitada por Novelli, según consta en los registros oficiales. Ese día Milei y Davis se tomaron la famosa selfie que el Presidente publicó horas después en X: “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Detrás de esa foto, hoy bajo la lupa judicial, avanzó un acuerdo que vinculó formalmente al impulsor de $LIBRA con el Gobierno argentino.

