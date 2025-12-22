El Gobierno quiere cerrar el año con el "déficit cero" garantizado: semana decisiva en el Congreso

En el marco de las sesiones extraordinarias, el Gobierno acelera el tratamiento de reformas clave para garantizar el "déficit cero". Además, se confirmó el cronograma para la reforma laboral y la Ley de Glaciares en febrero.

La agenda legislativa de la semana: qué debatirán en el Congreso y cuáles son las expectativas del oficialismo.

El Congreso Nacional entra en una semana decisiva. Bajo el objetivo innegociable del "déficit cero", el bloque de La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar sin dilaciones en el Senado con el tratamiento del Presupuesto 2026. La agenda de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 30 de diciembre, pone el foco en reformas económicas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Inocencia Fiscal: el "blindaje" para contribuyentes Uno de los puntos centrales del debate tendrá lugar este viernes 26 de diciembre, cuando la Cámara Alta trate el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, es una pieza fundamental que acompaña al Presupuesto, el cual el oficialismo espera aprobar.

El proyecto propone modificaciones profundas en el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial. El aspecto más destacado es la creación de un "Régimen simplificado de Ganancias", que promete un beneficio histórico: aquellos contribuyentes que se adhieran quedarían, bajo ciertas condiciones, "blindados para siempre" ante futuras fiscalizaciones por los periodos declarados.

Patricia Bullrich reforma laboral senado La senadora Patricia Bullrich aseguró que se firmará el dictamen para tratar la reforma laboral en el Senado, pero recién se debatirá en febrero A pesar de la intensidad del cierre de año, algunos temas de peso deberán esperar al próximo periodo. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA, confirmó que el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral se retomará recién el 10 de febrero de 2025.

Asimismo, el Gobierno ya planea una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias para el mes de febrero (entre el 1 y el 27), donde además de la reforma laboral, se buscará dar luz verde a la Ley de Glaciares. Este proyecto es seguido de cerca por las provincias mineras, ya que propone flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas para fomentar inversiones mineras.