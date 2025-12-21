21 de diciembre de 2025 - 10:34

Galperin y Milei cruzaron a Cristina Kirchner por operarse en un hospital privado

Tras la cirugía por apendicitis de la expresidenta, referentes libertarios cuestionaron que haya sido atendida en un centro privado y no en uno público.

Los Andes
Por Redacción Política

Uno de los primeros en pronunciarse fue el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, quien compartió en X un mensaje de un usuario que cuestionaba la elección del centro de salud. "Hay 59 hospitales Evita, 35 Hospitales Perón y 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atienden en el Otamendi", señalaba el posteo que Galperin replicó en su perfil.

Galperín Cristina Kirchner
En la misma línea, el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch retuiteó un mensaje del periodista Eduardo Feinmann, quien también apuntó contra la exmandataria por recurrir a un sanatorio privado, que obtuvo una autorización judicial para salir de su domicilio, donde cumple arresto domiciliario. "Nunca un hospital público. Ojalá se mejore atendida por los mejores médicos, de uno de los mejores sanatorios privados del país", escribió Feinmann.

El cruce llegó a la Casa Rosada

El presidente Javier Milei también se sumó a las críticas, aunque sin un mensaje directo. A través de su cuenta de X, compartió un video editado de una cuenta libertaria con la frase “Y dale con el Otamendi”.

El clip muestra un fragmento de un discurso de Cristina Kirchner en el que sostiene que "hay un sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en hospitales públicos", seguido de imágenes de distintas internaciones de la exmandataria y del expresidente Alberto Fernández en el mismo centro privado. "Lo demás es puro cuento", dice.

Milei Cristina Kirchner
Entre los antecedentes mencionados figura una histerectomía realizada en 2021, además de otras internaciones y cirugías programadas, ya que el Sanatorio Otamendi ha sido históricamente el establecimiento elegido para su atención médica.

El parte médico de Cristina Kirchner

La expresidenta fue operada tras sufrir dolores abdominales el sábado por la tarde, según confirmaron fuentes citadas por La Nación. Kirchner se encontraba en su departamento del barrio porteño de Constitución cuando comenzó con el malestar.

Tras la evaluación inicial en su domicilio, los médicos decidieron el traslado al Sanatorio Otamendi, donde fue diagnosticada con "apendicitis con peritonitis localizada". Ya entrada la noche, fue sometida a una cirugía laparoscópica.

parte médico Cristina Kirchner
Desde la clínica informaron que la exmandataria "evoluciona sin complicaciones postoperatorias".

