El oficialismo busca tratar la eliminación de las PASO y Ficha Limpia en forma conjunta, mientras que los dialoguistas se oponen a la medida. Desde La Libertad Avanza aseguraron que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar”.

Comienza el debate por la reforma electoral. en medio de tensiones entre libertarios y dialoguistas

El próximo miércoles, el Senado abrirá el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará mañana a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las PASO y, en cambio, buscaban tratar primero y en forma separada la ley de Ficha Limpia, pedido que fue rechazado por el Gobierno. Esta decisión se da pese a que, en primera instancia, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 Este miércoles, comienza el debate por la reforma electoral EFE Fuentes parlamentarias del oficialismo dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde no hay acuerdo entre los oficialistas y los dialoguistas.

En este contexto, el oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales, ya que es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Puntos claves Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO, a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas. Por lo tanto, el oficialismo deberá que buscar otras alternativas, como la suspensión para las elecciones del 2027 o quitar la obligatoriedad de esas elecciones primarias. Al eliminar las PASO, cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones Otros puntos que contempla la Ley son: Se instrumenta la ley de Ficha Limpia, con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.

Los candidatos a presidente, para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

para ser reconocidos deberán tener mientras que para el Congreso será del Los partidos políticos deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional para ser reconocidos a nivel nacional

Se elimina el financiamiento del Estado a las campañas y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza

y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza Los partidos políticos tendrán un único aporte público anual, que será destinado al Fondo Partidario Permanente.

No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.

en los medios de comunicación. Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2019 y 2023.

presidenciales que se realizo en el 2019 y 2023. Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.