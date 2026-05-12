Comienza el debate por la reforma electoral. en medio de tensiones entre libertarios y dialoguistas

El próximo miércoles, el Senado abrirá el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El tratamiento se iniciará mañana a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las PASO y, en cambio, buscaban tratar primero y en forma separada la ley de Ficha Limpia, pedido que fue rechazado por el Gobierno. Esta decisión se da pese a que, en primera instancia, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025
Este miércoles, comienza el debate por la reforma electoral
EFE
Fuentes parlamentarias del oficialismo dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde no hay acuerdo entre los oficialistas y los dialoguistas.
En este contexto, el oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales, ya que es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
Puntos claves
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO, a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas. Por lo tanto, el oficialismo deberá que buscar otras alternativas, como la suspensión para las elecciones del 2027 o quitar la obligatoriedad de esas elecciones primarias.
Al eliminar las PASO, cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones
Otros puntos que contempla la Ley son:
- Se instrumenta la ley de Ficha Limpia, con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.
- Los candidatos a presidente, para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.
- Los partidos políticos deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional para ser reconocidos a nivel nacional
- Se elimina el financiamiento del Estado a las campañas y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza
- Los partidos políticos tendrán un único aporte público anual, que será destinado al Fondo Partidario Permanente.
- No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.
- Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2019 y 2023.
- Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.