22 de diciembre de 2025 - 14:56

Grabois cargó contra Mayra Mendoza por los disturbios en Quilmes: "La interna peronista me la paso por las bolas"

El dirigente social apuntó contra la intendente de Quilmes, cercana a Cristina Kircher, tras el operativo de la Policía local contra “los laburantes”. La crítica se da en medio de la tensión política entre La Cámpora y Axel Kicillof.

Juan Grabois apuntó contra Mayra Mendoza por los disturbios en Quilmes.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Juan Grabois apuntó con dureza el operativo de seguridad que terminó en graves incidentes frente al Palacio Municipal de Quilmes, donde trapitos y policías locales protagonizaron un violento enfrentamiento mientras se debatía en el Concejo Deliberante un proyecto sobre estacionamiento medido.

Tensión en Quilmes: el violento enfrentamiento entre trapitos y la policía por una ordenanza.

Cuál fue la ordenanza que desató el caos en Quilmes y mostró grietas en el kirchnerismo

Por Redacción Política
Patricia Bullrich: “Yo no viví toda mi vida del Estado”.

Patricia Bullrich cruzó a Juan Grabois: "Robó mientras estaba en el Estado"

Por Redacción Política

A través de un mensaje en X, el dirigente social criticó con dureza: "La interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga".

El posteo estuvo dirigido a la intendente camporista Mayra Mendoza, muy cercana a Cristina Kirchner, por su disputa con el Movimiento Derecho al Futuro, espacio que encabeza el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Todo ocurre dentro de la tensión política que atraviesa al peronismo bonaerense.

"Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre", sentenció Grabois.

Quilmes
La policía reprimió a los manifestantes y desató una interna entre Mayra Mendoza y Juan Grabois.

