Estos son los bonos de fin año que entregaron los municipios del Gran Mendoza

Con las fiestas al caer, los intendentes del Gran Mendoza han acordado la entrega de bonos extraordinarios de fin de año y por Reyes Magos destinados a los trabajadores municipales. Se trata de sumas no remunerativas , acordadas con los gremios, que buscan aliviar el impacto de los gastos de las fiestas en un contexto de crisis económica .

Desde las comunas señalaron que la medida apunta a reforzar los ingresos del personal , especialmente en los escalafones más bajos, donde el salario municipal promedio oscila entre los $500.000 y los $700.000 , mientras que solo una minoría supera el millón de pesos mensuales.

Si bien cada municipio fijó montos y cronogramas propios , todos coincidieron en el pago en cuotas y en la articulación con los sindicatos. Estas ayudas se suman al Sueldo Anual Complementario (SAC) , que en la mayoría de los casos han comenzado acreditarse a partir del 15 de este mes y continúan durante esta semana.

En la comuna que conduce Ulpiano Suarez , han abonado $300.000 por el Día del Empleado Municipal , en dos tramos: $100.000 en octubre y $200.000 en noviembre. En tanto, el aguinaldo fue depositado entre el 18 y el 19 de diciembre .

Sin embargo, el municipio continúa en conversaciones con el sindicato municipal para definir un bono por Reyes Magos , cuyo monto surgirá de la negociación.

Guaymallén

El municipio de Guaymallén depositó un bono extraordinario de $200.000 previo al pago del aguinaldo, acreditado el 15 de diciembre. Además, la gestión de Marcos Calvente acordó un bono de Reyes de $450.000, que se abonará en dos cuotas. En total, el esquema de bonos alcanza los $650.000

Godoy Cruz

En Godoy Cruz, los trabajadores municipales, con excepción de los funcionarios, van a percibir un bono de $80.000 en diciembre y otro de $120.000 en enero, con motivo de Reyes Magos. El aguinaldo se abonó el 18 de diciembre.

Las Heras

En Las Heras, el intendente Francisco Lo Presti firmó con el SUTRAM un bono extraordinario no remunerativo de $296.367, que se pagará en tres tramos.

El primero ya fue depositado el pasado viernes junto con el aguinaldo, cuyo monto fue de $121.367. Este martes se acreditará la segunda cuota de $75.000 por Navidad y la tercera será recién el 5 de enero de 2026 por $100.000 por Reyes Magos.

El beneficio se abona en igual monto para todos los trabajadores en relación de dependencia, sin descuentos sociales, con el objetivo de garantizar su percepción íntegra. En paralelo, el municipio cerró un acuerdo de aumento salarial por cuatro meses.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti en el cierre de paritarias del municipio.

Maipú

En Maipú, bajo la gestión de Matías Stevanato, el área de Hacienda trabaja en la implementación de dos bonos, uno de fin de año y otro por Reyes, como es habitual en la comuna, aunque aún no se definieron los montos.

Además, los empleados municipales perciben tres bonos de $80.000, acordados en paritarias, que se pagan los viernes posteriores al cobro del salario. El aguinaldo se depositó entre el 15 y el 18 de diciembre.

Luján de Cuyo

En Luján de Cuyo, municipio gobernado por Esteban Allasino, los trabajadores de planta recibieron el 15 de diciembre un bono extraordinario de $180.000, que se suma a un bono paritario de $200.000 y a una ayuda alimentaria de $150.000.

Este esquema forma parte de un plan de pagos que totaliza $910.000, con desembolsos iniciados en agosto y dos cuotas restantes previstas para enero y febrero de 2026. El aguinaldo se pagará este lunes y el salario de diciembre se acredita el 29. En total, el esquema acordado será de $1.593.000.

En detalle, el esquema contempla: