22 de diciembre de 2025 - 22:17

Asado y libro de regalo: el agasajo de Milei a su gabinete en la semana clave del Presupuesto en el Congreso

Es en medio de las negociaciones por el Presupuesto, el presidente hizo una reunión en la Quinta de Olivos. Les pidió leer “Defendiendo lo indefendible”, de Walter Block.

El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Foto:

Presidencia / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El encuentro arrancó a las 21:00 y participaba el gabinete del mandatario, en plenas negociaciones del Gobierno con fuerzas aliadas para la sanción del Presupuesto 2026 el viernes próximo en el Senado.

Milei mantuvo una reunión de cierre de año con sus ministros en la Quinta de Olivos.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, antes de comenzar el encuentro, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible" del economista Walter Block.

Milei agasaja a su gabinete este lunes con un asado en Olivos
La agenda del Presupuesto 2026

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza (LLA) buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado, informaron fuentes legislativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este lunes una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para concretar la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no fue de la partida el presidente Milei, aunque sí fue el caso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como del ministro de Economía, Luis Caputo

