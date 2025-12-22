22 de diciembre de 2025 - 19:54

Milei volverá a participar del Foro de Davos tras su último y polémico discurso contra la ideología de género

El presidente argentino confirmó su presencia en el Foro Económico Mundial a través de sus redes sociales. Anticipan que hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología woke.

Javier Milei. Foto archivo.

Javier Milei. Foto archivo.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente Javier Milei volverá a ser parte del Foro Económico Mundial que se realiza cada enero en Davos, Suiza, y participará de la edición 2026 por tercer año consecutivo, según confirmó la propia organización del evento internacional.

Leé además

El jefe de gabinete Manuel Adorni llegando a Casa Rosada.

Tras la reunión de la "mesa chica", el Gobierno deja el Presupuesto como está y apunta a la Reforma Laboral
Hayden Davis y Javier Milei en Casa Rosada el 30 de enero de 2025

$LIBRA: qué dice el acuerdo confidencial que Hayden Davis firmó con Javier Milei

Por Redacción Política

El mandatario anticipó su presencia a través de las redes sociales, especialmente en X, donde citó la publicación oficial del Foro y escribió “fenómeno barrial”. Se trata de un evento internacional que el libertario utiliza para amplificar sus discursos y extender su ideología a nivel global.

El encuentro se desarrollará del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo” y reunirá a más de tres mil referentes políticos, empresariales y académicos en la región de Klosters-Serneus, en el cantón de los Grisones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2003114815515181198?s=20&partner=&hide_thread=false

Milei en Davos: punto de quiebre

En la edición pasada, Milei resonó a nivel mundial tras lanzar desde Suiza duras críticas contra la ideología de género, en lo que despertó el rechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles.

“En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, afirmó en aquella oportunidad.

Si bien el discurso que pronunciará en enero próximo está aún por redactarse, en la Casa Rosada anticiparon ante Noticias Argentinas que hará una defensa del liberalismo y profundizará sus cuestionamientos a la ideología woke.

Asimismo, se espera que haga público sus deseos de conformar una alianza de derecha con Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel), Donald Trump (Estados Unidos), y también con José Antonio Kast, reciente electo en Chile; José Jeri en Perú; Rodrigo Paz en Bolivia, y Santiago Peña en Paraguay.

El Gobierno identificó el primer discurso de Milei en Davos como el momento en que empezó a gestarse el proceso que desembocó en el anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

“Ese fue el punto de partida porque fue un discurso tan disruptivo que posicionó a Milei como principal referente antiwoke en el mundo”, comentó por entonces una importante fuente de la Casa Rosada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier y Karina Milei.

Algunas sugerencias para mejorar el país

Por Lydia Francisconi
Javier Milei fue entrevistado por Luis Majul en el programa La Cornisa.

Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 y deseó que Cristina Kirchner "se recupere pronto"

Por Redacción Política
Galperin y Milei cruzaron a Cristina Kirchner por operarse en un hospital privado.

Galperin y Milei cruzaron a Cristina Kirchner por operarse en un hospital privado

Por Redacción Política
En campaña. Emiliano Sallei, funcionario maipucino y candidato a concejal del PJ, salió a la vidriera electoral con Franco Colapinto. Estuvieron en una entrega de premios y pegaron onda, dicen en el municipio.

Política en Off: Colapinto en la campaña, "punto caramelo" para una alianza y la promo de Milei

Por Redacción Política