Tras la reunión de la "mesa chica", el Gobierno deja el Presupuesto como está y apunta a la Reforma Laboral

En medio de las tensiones que dejó la última sesión en Diputados, el Gobierno Nacional volvió a reunir a su mesa política con una definición clara: sostener el Presupuesto 2026 tal como fue presentado y concentrar los esfuerzos legislativos en avanzar con la reforma laboral antes de que termine el período de sesiones extraordinarias.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y tuvo como eje la estrategia parlamentaria tras los desentendimientos que se evidenciaron la semana pasada en la Cámara baja.

Del encuentro no participaron el presidente Javier Milei ni la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , quienes vienen delegando las negociaciones en su círculo más cercano. Si bien Milei estuvo en Casa Rosada -donde recibió el Coro Polifónico Nacional Evangélico en el Salón Héroes de Malvinas-, volvió a mantenerse al margen de la mesa política que se desarrolla en la planta baja del edificio.

Así, se dieron cita junto a Adorni el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

Tras la fallida sesión en la que el Poder Ejecutivo intentó hacer pasar sin éxito el capítulo XI, incluido sobre la hora en el Presupuesto 2026, en Balcarce 50 reinó la confusión.

“La dinámica se volvió a desordenar. No es algo que nos sirva”, confesó una voz con despacho en Balcarce 50 al respecto. De esta forma, luego de que circulara la posibilidad de vetar el presupuesto que el propio Ejecutivo presentó, varios funcionarios aclararon que la letra tal cual fue diseñada, y que cuenta con media sanción en Diputados, es conveniente para la Casa Rosada.

Incluso, el propio Milei se hizo eco de la situación. “Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el mandatario en televisión.

Sobre la votación en contra del capítulo XI

Tras perder la votación por la inclusión del capítulo XI, que implicaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, en la administración libertaria se encendieron las alarmas. Especialmente por el accionar de los gobernadores aliados que le dieron la espalda a la voluntad del libertario.

La decisión de sumar el articulado a último momento fue del propio mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras presentar la sesión como una derrota por lo menos en términos discursivos, luego de haber ganado las elecciones de medio término y de haber conquistado la primera minoría legislativa, en La Libertad Avanza apostaron a barajar y dar de nuevo.

Con el tiempo en contra, apuestan a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria con intenciones de ir por la reforma laboral en lo que queda del período de sesiones extraordinarias.