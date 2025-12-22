22 de diciembre de 2025 - 21:41

Nuevo revés judicial para Fabiola Yañez: Rafecas continuará en la causa por violencia de género

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por Fabiola Yañez y dejó firme la continuidad del juez Daniel Rafecas en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

La decisión del máximo tribunal penal federal del país dejó firme la continuidad del expediente bajo la órbita de Rafecas, luego de que inicialmente la investigación estuviera a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado tras una recusación impulsada por la defensa de Fernández.

El fallo fue firmado por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la ex primera dama. Según el tribunal, la presentación no cumplió con los requisitos formales exigidos ni logró demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención del máximo tribunal.

De acuerdo a la resolución, los planteos de la defensa de Yañez “solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad judicial. En ese sentido, los jueces remarcaron que “la doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves en la decisión recurrida”, algo que no fue acreditado.

Cabe recordar que el 6 de octubre, la Sala II de Casación había hecho lugar a un planteo de la defensa de Alberto Fernández, apartó a Ercolini, ratificó la validez de todo lo actuado hasta ese momento y ordenó el sorteo de un nuevo magistrado, que recayó en Rafecas. Con esta última resolución, el juez quedó plenamente habilitado para continuar con la investigación y avanzar hacia una eventual elevación a juicio oral.

El expresidente está acusado por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, ilícitos que prevén penas de hasta 15 años de prisión.

Según la acusación fiscal, los hechos se habrían producido entre 2016 y agosto de 2024, en el marco de una violencia sistemática ejercida contra Fabiola Yañez, agravada por la asimetría de poder que implicó el ejercicio de la Presidencia.

