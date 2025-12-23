Santilli calificó de "exceso de norma" las leyes de emergencia y advirtió que podrían ajustarse otras partidas

El ministro de Interior, Diego Santilli , sostuvo hoy que las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario que el Gobierno intentó derogar mediante el artículo 75 del Presupuesto 2026 , y que la oposición logró voltear en la sesión de la Cámara de Diputados , configuraban un “exceso de norma”.

Milei logra un respaldo inesperado del PJ y avanza la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

El concejal destituido por violencia de género en Tupungato ya tiene reemplazo: quién es Rocío Gómez

Advirtió que si no se logra “corregir” esa cuestión del proyecto habrá que “empezar a ajustar de otras partidas, pero Presupuesto tenemos que tener”, remarcó el funcionario, que insistió en que “nuestro país se merece tener un presupuesto después de tres años”.

“Nos merecemos tener una hoja de ruta, una manera de expresar una visión, un camino, un presupuesto cuyo 85% está en jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad”, subrayó.

“Los argentinos deberíamos bregar por tener presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección”, confió.

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli destacó que “en los últimos tres rubros” las partidas conllevan “aumentos por encima de la inflación sustancialmente”. En ese sentido, consideró que las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario configuran un “exceso de norma”.

“Cuando vos miras el marco regulatorio que generan las pensiones por discapacidad, si lo tomás al extremo son 1.600.000 nuevas pensiones por discapacidad. Estas son las cosas que hay que corregir”, puntualizó.

Sobre qué hacer respecto a esas dos leyes que hasta ahora el Gobierno no pudo frenar, Santilli admitió que “la discusión (en el oficialismo) está entre derogación y corrección”.

“Ahí tenés un debate. Pero para nosotros si eso no camina, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, apuntó y amplió: “Si eso no prospera (hay que) trabajar para tener un camino de diálogo y de corrección en esa materia”, completó.

Consultado sobre el retraso de la votación en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral, que tuvo dictamen de mayoría, Santilli defendió la decisión de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, de alargar los plazos de tratamiento.

El ministro de Interior explicó que habían problemas de calendario por las fiestas y que además habían entrado muchos pedidos de audiencias y reuniones que había que atender antes de convocar a una sesión especial en el Senado.

“La decisión que tomó Patricia fue en esa dirección y me pareció correcta”, aseguró.