Milei logra un respaldo inesperado del PJ y avanza la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Con apoyos que hasta hace pocos días parecían lejanos, el Gobierno Nacional dio un paso importante para destrabar el Presupuesto 2026 en el Senado . La Libertad Avanza logró sumar el respaldo de un sector del peronismo y se encamina a aprobar el proyecto este viernes, lo que p ermitiría contar por primera vez con una ley de Presupuesto propia desde la asunción de Javier Milei .

El acompañamiento llegará desde Convicción Federal, un bloque del interbloque peronista , cuyos cuatro senadores adelantaron que votarán a favor en general y respaldarán la mayoría de los artículos. De ese modo, el oficialismo podría alcanzar alrededor de 48 votos positivos en la votación general.

La única duda que tenía el oficialismo residía en los ajustados números que tiene para aprobar el artículo 30, que busca derogar el financiamiento de la ley de Educación Docente, de la ley de Ciencia y del porcentaje que se destina a las escuelas técnicas.

A diferencia de la votación en general, que podría alcanzar 48 votos ya que cuatro peronistas anticiparon que votarán a favor, en el caso del artículo 30 el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y bloques provinciales.

En esa votación será clave la cantidad de legisladores opositores que se encuentren en el recinto en el momento de proceder a votar ese punto del Presupuesto, que es el único que hoy preocupa al oficialismo, según señalaron voceros parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Ese artículo, que establece la derogación de los artículos que fijan una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

Cómo quedaría la votación, en caso de ser hoy

La Libertad Avanza necesita votar el proyecto de Presupuesto y cada uno de los artículos para poder convertir en ley el proyecto votado por la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Uno de los datos que sorprendió hoy fue la decisión de uno de los bloques del interbloque peronista, Convicción Federal, de aportar su voto al Presupuesto propiciado por Milei a pedido de gobernadores del PJ, según indicaron voceros parlamentarios a la Agencia Noticias Argentinas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aun no decidió ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la expresidente Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Senadores que respaldarían al Gobierno

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Andrada, como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores que responden a Zamora, cinco votaron en contra mientras dos se ausentaron.

De todos modos, hasta el viernes y en la misma sesión continuarán las negociaciones para que el oficialismo tenga garantizados todos los votos para la discusión de cada uno de los artículos.