23 de diciembre de 2025 - 16:26

El formal intercambio de cartas entre Milei y la Iglesia: "Paz social sólida" y "oportunidades de progreso"

En la previa de Navidad, el presidente Milei y la Conferencia Episcopal Argentina intercambiaron cartas con tono formal e institucional. Su contenido.

Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Con un tono conciliador, esperanzador y alejado de hostilidades -tal y como lo indica el verdadero espíritu navideño-, el presidente de la Nación Javier Milei y la Conferencia Episcopal Argentina(CEA), con el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo a la cabeza protagonizaron un intercambio de cartas en la antesala de la Navidad.

Ambas misivas fueron por demás escuetas, y ambas partes aprovecharon para pedir que se continúe trabajando en pos de los argentinos, principalmente para quienes menos tienen. En los textos, plagados de tono institucional, primaron los saludos formales, las referencias al clima social del país y la apelación a la convivencia democrática en un contexto de fuertes tensiones económicas y sociales.

Marcelo Colombo
Marcelo Colombo. Foto: Los Andes

Marcelo Colombo. Foto: Los Andes

Qué decía la carta que la Iglesia envió a Milei: "renovar nuestro anhelo de una paz social sólida"

La primera de las cartas fue enviada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina la semana pasada, el 15 de diciembre, y dirigida al presidente Milei y a su equipo de gobierno. En el texto, los obispos expresaron un saludo “cordial y fraterno” con motivo de las fiestas, al tiempo que retomaron el sentido simbólico de la Navidad como un llamado a la cercanía, la esperanza y la construcción comunitaria.

Carta Iglesia a Milei

El mensaje del Episcopado hizo eje en la necesidad de fortalecer una "paz social sólida”, basada en el cuidado de cada persona y, en particular, de los sectores más vulnerables. En ese marco, mencionaron explícitamente a los pobres, a los trabajadores “que sostienen día a día la vida del país” y a los adultos mayores, cuya experiencia y sabiduría -señalaron- requieren ser valoradas y acompañadas.

Marcelo Colombo
Marcelo Colombo. Foto: Los Andes

Marcelo Colombo. Foto: Los Andes

Sin referencias directas a medidas de Gobierno ni a debates coyunturales (como, por ejemplo, la reforma laboral), la Iglesia optó por un tono pastoral, aunque no exento de definiciones. Desde esa perspectiva, reafirmó su disposición a colaborar, desde la misión territorial que desarrolla en todo el país, en toda iniciativa que apunte al "bienestar integral” de la sociedad argentina.

El texto, en tanto, concluyó con una invocación religiosa, en la que los obispos pidieron sabiduría para el presidente en el ejercicio de sus responsabilidades y expresaron el deseo de avanzar hacia una Argentina atravesada por la justicia, la fraternidad y la esperanza, bajo la protección de la Virgen de Luján.

La respuesta de Milei: "condiciones que permitan desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso"

Durante la mañana de este martes, 23 de diciembre, Milei respondió al mensaje del Episcopado, también con una carta de tono respetuoso y protocolar y en la que agradeció los saludos recibidos y devolvió el gesto en el contexto de las celebraciones navideñas.

Carta Milei a Iglesia

En su respuesta, el presidente valoró el intercambio institucional y el mensaje transmitido por la Iglesia en una fecha de fuerte significado simbólico para una amplia mayoría de los argentinos.

Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro
Javier Milei respondió la carta de la Iglesia argentina.

Javier Milei respondió la carta de la Iglesia argentina.

En la misiva, Milei expresó sus deseos de paz y bienestar para el pueblo argentino y destacó la importancia de la convivencia, el respeto y el diálogo entre las distintas instituciones que forman parte de la vida democrática del país. Sin avanzar en definiciones políticas concretas tampoco, el presidente mantuvo un registro formal, alineado con el carácter protocolar del intercambio.

El cruce de cartas se produce en un contexto de relación cautelosa entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica, marcada por diferencias públicas en torno a cuestiones sociales, económicas y culturales, pero también por gestos de diálogo institucional.

