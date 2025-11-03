"Hecho histórico": Javier Milei encabezó un acto por el Día de las Iglesias Evangélicas

Este lunes, el presidente Javier Milei encabezó un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas, que se celebra todos los 31 de octubre. Con ese motivo, la Casa Rosada recibió hoy al Consejo Directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).
Puertas adentro se llevó a cabo una jornada de oración con la participación de pastores y representantes religiosos de todo el país. También estuvieron presentes Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Día de las Iglesias Evangélicas recuerda los 507 años de la Reforma Luterana. El 31 de octubre en 1517 el monje alemán Martín Lutero colocó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, marcando el inicio de un movimiento que transformó la historia del cristianismo.
Sobre la cita con Milei, Aciera describió el acto como un "hecho histórico". Además detallaron que "en el Salón Sur se oró por la economía, la educación, la justicia, la lucha contra el narcotráfico, las iglesias y las autoridades nacionales".
Y apuntaron a que se trató de "un tiempo de fe y unidad por nuestra Nación". "Se oró especialmente por él (Javier Milei), pidiendo a Dios sabiduría, coraje y templanza para guiar a la Argentina" concluyó Aciera sobre el evento de hoy.