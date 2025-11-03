Con Santilli, Quirno y Adorni, Milei encabezó la primera reunión con su nuevo gabinete

En el inicio de una nueva etapa de Gobierno, el presidente Javier Milei encabezó este lunes por la mañana una reunión con su renovado Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada para alinear el comienzo del segundo tramo de su gestión .

El encuentro se produce tras la salida de Guillermo Francos, Gerardo Werthein y Lisandro Catalán , y la incorporación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete , Pablo Quirno como canciller y Diego “El Colo” Santilli como ministro del Interior .

El objetivo principal del encuentro fue definir la agenda legislativa de noviembre , con especial foco en el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el Ejecutivo buscará impulsar en sesiones extraordinarias. También se prevé que Milei realice un reconocimiento formal a los funcionarios salientes por su desempeño.

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni , fue el primero en arribar a Casa Rosada, pasadas las 7.35 , mientras que el Presidente ingresó cerca de las 9 .

MANUEL ADORNI ENCABEZA SU PRIMERA REUNIÓN DE GABINETE Diego Santilli y otros miembros del Gobierno ya están en Casa Rosada. Seguí en #OtraMañana https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/6wOtEaD2oz

Alrededor de la mesa oval del salón Eva Perón se sentaron los principales ministros: Diego Santilli (Interior) , Luis Caputo (Economía) , Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) , Mario Lugones (Salud) , Sandra Pettovello (Capital Humano) , Mariano Cúneo Libarona (Justicia) , Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) .

También participaron las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, secretario de Desregulación y Transformación del Estado, quien se encuentra en Madrid participando de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander.

Todos se sacaron fotos, menos uno

Antes del inicio formal, los ministros pasaron el Salón de los Bustos para posar ante los fotógrafos oficiales. La única excepción fue Santiago Caputo, quien ingresó discretamente junto al ministro de Defensa, Luis Petri, evitando las cámaras y dirigiéndose directamente al primer piso de la sede gubernamental.

Al mismo tiempo de la reunión, personal del exministerio del Interior estaba retirando sus pertenencias del despacho de Francos, en medio de la incertidumbre por los nuevos nombramientos que definirá Santilli en los próximos días.

El presidente tomará juramento el miércoles por la mañana a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en una breve ceremonia en Casa Rosada. Pocas horas después, Milei partirá rumbo a Miami para participar del America Business Forum 2025, una cumbre internacional que reunirá a líderes políticos, empresarios y figuras globales.