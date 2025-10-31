31 de octubre de 2025 - 22:49

Manuel Adorni, nuevo jefe de gabinete: "Será prioridad profundizar reformas"

El vocero presidencial ocupará el puesto que dejó Guillermo Francos tras su renuncia.

Manuel Adorni es el nuevo jefe de gabinete del gobierno de Milei.&nbsp;

Manuel Adorni es el nuevo jefe de gabinete del gobierno de Milei. 

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El funcionario también destacó el acompañamiento del resto del gabinete y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Agradezco a todo el Gabinete de Ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, sostuvo.

Adorni concluyó su mensaje con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

El flamante jefe de Gabinete dejará formalmente el rol de vocero, pero continuará siendo el principal comunicador de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo.

Adorni llegó a la función pública en 2023 cómo vocero presidencial, tras una carrera en radio y televisión cómo periodista económico.

Compitió en las elecciones porteñas de mayo pasado y resultó electo, pero se descuenta que no llegará a la Legislatura de la Ciudad.

