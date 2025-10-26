Con fuertes insultos, Manuel Adorni votó y descartó que las elecciones sean un plebiscito a Milei

El vocero presidencial sufragio en Parque Chacabuco aseguró que “mañana sigue todo tal como venía ocurriendo”, y pidió que dejen de crear fantasmas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, emitió su voto este domingo al mediodía y se refirió al clima electoral. Dijo que no ve los comicios como un plebiscito hacia el Gobierno de Milei y pidió que la gente participe y elija “qué ideas y qué país quiere”. Todo esto mientras recibía insultos.

Tras sufragar en una escuela del barrio porteño de Parque Chacabuco, el funcionario aclaró: "Es una elección de legisladores, no lo veo como un plebiscito. La gente va a elegir que cámara quiere".

Consultado sobre el día después de estas elecciones, respondió: "Mañana va a seguir todo tal como venía ocurriendo. El plan económico está determinado, basta de fantasmas".

En ese marco, Adorni sostuvo que "la gente tiene que votar, tiene que participar" y destacó el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Insultos a Manuel Adorni tras votar Mientras intentaba tener una charla cordial con los periodistas, un hombre, a la distancia, le propinó críticas e insultos a los gritos. Si bien Adorni asumió que lo desconcentraba y no podía seguir con sus declaraciones, también respondió con carcajadas y señaló: "Usa términos del siglo 19".