Elecciones 2025: denunciaron votos truchos en Las Heras y entrega de bolsones en Tunuyán

A pesar del uso de la Boleta Única Papel, tanto para elegir candidatos nacionales como provinciales, las denuncias por presuntas irregularidades volvieron a aparecer en estos comicios de Mendoza .

Récord histórico de ausentismo electoral en el país: la participación fue del 66%, la más baja desde 1983

Por un lado, el diputado provincial y candidato del Frente Verde, Emanuel Fugazzotto , denunció este domingo que en dos escuelas del departamento de Las Heras , vecinos se encontraron con que “ya figuraban como si hubieran emitido su voto”.

“Los partidos tradicionales no pierden las mañas. En dos escuelas de Las Heras denuncian que fueron a votar y ya habían votado por ellos. Lamento que estos sucesos sigan pasando en estos tiempos”, expresó Fugazzotto.

Según indicó, los hechos se registraron en las escuelas del Resguardo y del Plumerillo , donde los afectados intentaron denunciar la situación en las mesas correspondientes, pero algunos presidentes de mesa no les permitieron hacerlo en el lugar.

Los partidos tradicionales no pierden las mañas, en dos escuelas de Las Heras denuncian que fueron a votar y ya habian votado por ellos. Lamento que estos sucesos sigan pasando en estos tiempos. Ya labraron actas y realizarán las denuncias correspondientes.

“Más allá de que se labraron actas, los vecinos fueron al Ministerio Público Fiscal, desde donde fueron derivados al Juzgado Federal. Estamos acompañándolos para que puedan concretar las denuncias correspondientes, porque no pueden ocurrir estas cosas en democracia”, afirmó el legislador.

Entrega de bolsones en Tunuyán

En el Valle de Uco denunciaron clientelismo político por parte del oficialismo provincial. Militantes del intendente de Tunuyán, Emir Andraos (PJ), aseguraron que en el comedor “Santa Bernardita”, ubicada en el barrio 26 de enero, se registró entrega de bolsones de alimentos a los vecinos.

Según la denuncia que llegó a este diario, “el establecimiento funciona políticamente vinculado a los partidos La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical (UCR)”.

Desde el PJ Tunuyán informaron que presenciaron "entrega de mercadería, frazadas y bolsones a vecinos, práctica que se llevaba a cabo en pleno día de votación, actividad que se encuentra expresamente prohibida por la legislación electoral vigente, por constituir un posible hecho de clientelismo político y coacción al voto”.

Además, manifestaron haber recibido agresiones por parte de la dueña del merendero. Presuntamente lanzaron piedrazos contra los militantes peronistas, al ser detectados en las inmediaciones por ellos.