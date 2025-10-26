El oficialismo hizo una elección histórica en Mendoza y se queda con cuatro bancas: el PJ solo consigue una

Las expectativas eran altas tras el cierre de los comicios legislativos y cuando finalmente llegaron los números la sorpresa fue grande.Así, con más del 90% de las mesas escrutadas, el frente Alianza La Libertad Avanza se imponía con 53,9% de los votos, lo que le otorga por ahora cuatro de las cinco bancas disponibles. En tanto, Fuerza Justicialista consigue 25% y logra solo una banca.

En tanto, el Frente Verde logró su objetivo de ser tercera fuerza aunque no consiguió banca en la Cámara de Diputados en el Congreso nacional. El Frente Libertario Demócrata consiguió el 5,4% de los votos y el Frente de Izquierda el 3,4%

Durante la jornada los votantes acudieron este domingo a las urnas para elegir a sus representantes, tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura provincial. En el caso de la provincia, tal como se preveía la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza salió primera y el Frente Justicialista Mendoza segundo.

"Gran elección" , festejaron en el oficialismo mendocino, apenas cerraron las mesas. La expectativa es que la alianza con Javier Milei supere el 45% de los votos .

Ya es así en el conteo partidario . Con casi el 30% de las mesas relevadas, la alianza LLA-CM alcanza el 51% , el PJ roza el 25% y el frente Verde se consolida como tercera fuerza con el 7%.

El primero en salir a festejar en el búnker del hotel Sheraton, sin datos oficiales aún, fue el presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner, quien lideraba la lista de candidatos para la Cámara Alta en el tercer distrito.

Martín Kerchner Martín Kerchner, presidente provisional del Senado, fue el primer oficialista en salir a festejar. Fotos: Marcelo Álvarez.

"Estamos muy contentos. Hay que respetar el tema de la veda, pero mi cara creo que lo dice todo", sostuvo Kerchner.

Kerchner afirmó además que los resultados son "absolutamente mucho mejores de lo que esperábamos" y confesó sentirse "sorprendido".

"Es un espaldarazo a la gestión del gobernador Cornejo y un mensaje hacia la Argentina. Creo que Mendoza es una locomotora muy importante y es un buen laboratorio de ideas, por lo que venimos haciendo hace ya 10 años y que Argentina ha empezado en los últimos dos", agregó el legislador.

Griselda Petri Griselda Petri, hermana de Luis Petri y candidata a diputada provincial.

"Vamos a desarrollar una tremenda elección a nivel nacional en Mendoza. Hay un fuerte apoyo al presidente Javier Milei y su candidato Luis Petri. Mendoza se va a imponer como la capital nacional de la libertad", dijo por su lado Griselda Petri, hermana del primer candidato a diputada nacional y candidata a una banca en la Legislatura.

La vicegobernadora Hebe Casado se sumó a los festejos. "Son muy buenos los números y muy buena la diferencia", expresó.

Participación electoral

Por otro lado, la participación ciudadana se ubicó en 71,5%, por encima del promedio nacional. En 2021 (última elección legislativa) llegó al 74,19% y en 2023 al 68,3%. A nivel nacional, la participación alcanzó el 66%.

Luis Petri-cierre de acto El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y su compañera de lista, Pamela Verasay. Marcelo Álvarez / Los Andes

La polarización entre radicales y libertarios frente al peronismo marcó toda la campaña. Desde el oficialismo provincial aseguran que el frente que lidera el gobernador Alfredo Cornejo podría imponerse “por más de 20 puntos de diferencia”.

De confirmarse esa proyección, la alianza LLA + CM se aseguraría al menos tres de las cinco bancas que Mendoza renueva en la Cámara de Diputados de la Nación. De concretarse, Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez serán los representantes de Mendoza por parte del oficialismo provincial.

Un resultado en esa línea también le permitiría a Cornejo mantener la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura provincial.

El PJ duda de alcanzar una segunda banca

En el búnker de Fuerza Justicialista Mendoza hubo suspenso y caras de preocupación hasta que pasadas las 20.30 aparecieron dirigentes sanrafaelinos cercanos al candidato Emir Félix. La diputada nacional Liliana Paponet, el jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, el diputado Gustavo Perret y el senador Mauricio Sat.

Gómez fue el vocero del frente peronista, a la espera de la llegada de Félix, acompañado por Paponet y Perret que son candidatos a legisladores provinciales.

En el PJ maquillaron el resultado con el "crecimiento" que obtuvieron respecto del resultado de 2023, según sus cálculos. "Estamos en un 25 por ciento aproximado. Es decir que hemos mejorado en relación a la última elección provincial", expresó Gómez.

De todos modos, Emir Félix reconoció por su lado: "Es muy difícil que lleguemos a la segunda banca, pero vamos a esperar los números"

Paralelamente, se disputa el tercer lugar en la provincia. El Frente Verde, que lleva a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional, podría ubicarse detrás del peronismo. Ernesto Mancinelli, candidato del partido asociado a Mario Vadillo, Libres del Sur, también ha dicho que su partido hizo una muy buena elección. Consultado en el bunker del Frente Verde, estimó que obtuvo alrededor de 10 puntos.