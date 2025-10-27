Perlitas: la madre de Milei no llevó el DNI, le negaron el saludo a Karina y una candidata votó con su perra

Este domingo a las 8 comenzaron las elecciones nacionales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. Se trató del debut de la Boleta Única Papel (BUP) en los comicios que cerraron a las 18.

En esa franja horario se difundieron varias escenas que se viralizaron en las redes sociales. A las perlitas que surgieron más temprano, como los insultos a Manuel Adorni , el problema con la boleta de Bullrich y el intento de sufragar del "Joker" , se le sumaron más.

La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, confundió su DNI con la licencia de conducir y no pudo ingresar al cuarto oscuro. La mujer de 74 años debió regresar a su domicilio a buscar el registro que acredita su identidad.

El hecho ocurrió cerca de las 10. Lucich llegó acompañada por su esposo, Norberto, padre del jefe de Estado. Mientras ambos se acercaban al establecimiento, rodeados por cámaras y cronistas, Lucich advirtió que no tenía el DNI consigo y emprendió el regreso a su casa .

Por otra parte, Norberto votó con total normalidad. Treinta minutos más tarde, la madre del Presidente volvió al colegio y pudo votar. “Había traído la licencia de conducir” , le dijo Lucich a la prensa.

Insultos a Sturzenegger

Tras emitir su voto, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se detuvo frente a los medios de prensa. El funcionario aseguró que "mañana empieza una nueva etapa".

Embed “LADRÓN, TRES VECES NOS HICISTE MIERDA, LADRÓN”



Le cantaron las verdades en LA CARA a Sturzenegger cuando fue a votar, los quieren muchísimo che pic.twitter.com/8z6U1D6Jgr — TUGO News (@TugoNews) October 26, 2025

Mientras brindaba declaración, alguien le gritaba insistentemente "chorro, chorro". El hombre, que no era enfocado por las cámaras de televisión, le gritó "tres veces nos cagaste chorro". Ante las cámaras, el ministro solo se limitó a no mirar a quien lo insultaba.

Karina Milei abrazó a un perro de la Policía y luego le negaron un saludo

La Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, votó donde horas antes habían votados sus padres. Antes de entrar a la institución educativa, desvió su camino y se dirigió hacia donde estaba un efectivo policial, con un perro.

Luego, Karina Milei le dio un abrazo al animal junto a varios besos. Acto seguido partió rumbo a la mesa de votación.

Embed Una de las autoridades de mesa le niega el saludo a Karina. @radiomitre #karinamilei pic.twitter.com/MVHu96Ak1b — Alan Zurita (@AlanZurita2520) October 26, 2025

No todo fue cariño en su sufragio, ya que un fiscal de mesa le negó el saludo a Karina Milei. A pesar de que la Secretaria le entregó una caja de bombones a las autoridades de su mesa, cuando se dispuso a saludarlos una de las fiscales le cortó el rostro.

Kicillof meta mate

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cebó mate a las autoridades de mesa y a otras personas presentes. Tras salir de la institución educativa donde votó prestó declaración si llamaría a la gestión de Javier Milei a retomar el diálogo entre las partes.

Embed #221Radio | #Elecciones2025 | AHORA



️ Mientras esperaba en la fila para votar, el gobernador Kicillof le cebó mate a los presentes.



FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJPa3D pic.twitter.com/B8mIQi1XYb — 221 Radio 103.1 (@221radio) October 26, 2025

“Es un spoiler”, bromeó Kicillof, que prosiguió en conferencia de prensa: “Sin adelantar lo que vamos a hacer, digo lo que hago. Todos los días estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. ¿Cómo no van a querer hablar con la provincia con 17 millones de habitantes para coordinar políticas?”.

Marcela Pagano se olvidó el DNI y no pudo votar

La diputada del bloque Desarrollo y Coherencia, Marcela Pagano, no llevó su documento físico y tuvo que regresar a su casa. Luego regresó a su lugar de votación.

Embed *️⃣ La diputada nacional, Marcela Pagano, llegó a la mesa y no pudo votar porque tenía un Documento de Identidad desactualizado.



Seguí la cobertura especial de LN+ pic.twitter.com/2W1PacCg5S — La Nación Más (@lanacionmas) October 26, 2025

“Hay dos DNI físicos, uno vino muy tarde y lo volvimos a tramitar. En esta votación andan más reglamentarios pero bueno”, detalló . Y agregó: “Voy a volver. No me lo voy a perder. Estoy chocha de venir a votar. Para mí es una celebración”.

Una candidata fue a votar con su perra

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, sorprendió a todos en el colegio que se presentó a votar. La mujer acudió a las urnas con su perra. Entro y salió del establecimiento educativo ubicado en Palermo con “Rumbita” en brazos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1982545041940967471&partner=&hide_thread=false Vamos . Todos a votar ! pic.twitter.com/fj6EwT3Cab — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 26, 2025

“Saluden a Rumbita, que vino a votar”, declaró a los medios presentes. "Es muy importante el día de hoy para definir el rumbo del país”, remarcó. Consultada sobre si votar con su perra era cábala respondió: “No, ella es mi vida”.

El bebé con peluca

Un hombre desafío el operativo de seguridad del presidente en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde emitió su voto para entregarle al mandatario a su hijo “lookeado” como él.

Elecciones legislativas 2025: el hombre que se aceró al presidente para que salude a su hijo Elecciones legislativas 2025: el hombre que se aceró al presidente para que salude a su hijo.

El individuo atravesó la fila de los custodios y se acercó al jefe de Estado para que lo saludara. Milei se percató del niño, se río y lo acarició.

Memes por la foto editada de Javier Milei

El mandatario votó cerca del mediodía. Luego, Javier Milei publicó en sus redes sociales una foto visiblemente editada, que difiere notablemente de las imágenes registradas por los medios que lo fotografiaron y filmaron en el momento del sufragio.

Memes por la foto de Javier Milei Memes por la foto de Javier Milei. redes

En distintas plataformas, los usuarios notaron las diferencias entre la imagen que subió el presidente y la de los medios de comunicación. Además señalaron que Milei se habría excedido con los filtros y retoques de las aplicaciones de edición de imágenes.