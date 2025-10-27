Los cruces de cánticos en la hinchada oficialista y los intendentes que faltaron a la cita

Un hotel céntrico de Ciudad fue el búnker elegido por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para celebrar su triunfo. Con una diferencia de más de 20 puntos ya consumada, libertarios y radicales esperaban el acto central, atentos a las palabras del gobernador Alfredo Cornejo y del flamante diputado nacional Luis Petri .

El oficialismo hizo una elección histórica en Mendoza y se queda con cuatro bancas: el PJ solo consigue una

El eje de los festejos fue la obtención de cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales que Mendoza renovaba en esta elección. Si bien antes de conocerse los resultados ambos espacios anticipaban una victoria, no esperaban una diferencia tan amplia que les permitiera quedarse con una banca más.

“En algún momento pensamos quedarnos con la cuarta banca, pero después desistimos de esa idea” , confesó un alto dirigente radical.

Esa cuarta banca finalmente quedó en manos de la joven libertaria Julieta Mestral Asencio , abogada sanrafaelina, quien no ocultó su asombro . Cuando el propio gobernador la felicitó en público, respondió con una sonrisa cómplice.

La militancia y los allegados tanto de La Libertad Avanza como de la Unión Cívica Radical se hicieron sentir en el búnker oficialista. Durante el acto, las diferencias internas entre ambos sectores —y entre quienes acompañan a Petri— se reflejaron en los cánticos.

“Borombombom, borombombom, Luisito Petri gobernador” o “Alfredo, Alfredo corazón, acá tenés los pibes para la gobernación” se escucharon cada vez que alguno de los dirigentes subía al escenario. Otra consigna que resonó fue “Hay que saltar, hay que saltar, porque Mendoza es radical”.

En medio de ese clima, los seguidores de “las fuerzas del cielo” se limitaron a entonar un “Olé, olé, olé, Facu, Facu”, en referencia al presidente del partido en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Intendentes ausentes

Antes del acto central, distintos funcionarios y candidatos provinciales electos pasaron por los micrófonos para analizar la victoria del frente oficialista. A esa lista se sumaron algunos intendentes radicales, aunque otros decidieron quedarse “festejando en sus departamentos”.

Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras) fueron los primeros en llegar al salón donde se concentraban los medios. Minutos después arribó Marcos Calvente (Guaymallén) y, casi sobre el inicio del acto, Ulpiano Suarez (Ciudad), quien llamó la atención con un look particular: una remera de Gimnasia y Esgrima, club del que es hincha confeso.

Ya iniciado el acto, subieron al escenario tres de los cuatro intendentes presentes. El único que decidió no participar del festejo fue Suarez; de hecho, durante su discurso, Petri intentó felicitarlo por el resultado obtenido en la Ciudad y advirtió que no estaba entre los presentes.

Entre los intendentes ausentes se contaron Mario Abed (Junín), Raúl Rufeil (San Martín), Gustavo Aguilera (Tupungato), Alejandro Molero (General Alvear) y Alejandro Morillas (San Carlos).