26 de octubre de 2025 - 15:42

Patricia Bullrich dobló mal la boleta, votó y vaticinó: "El lunes va a ser igual que el viernes"

Argentina está “a mitad del camino de un cambio profundo”, dijo la ministra. Al momento de emitir su voto, dobló mal la boleta y protagonizó un clip viral.

Patricia Bullrich votó en La Rural y vaticinó: El lunes va a ser igual que el viernes.

Patricia Bullrich votó en La Rural y vaticinó: "El lunes va a ser igual que el viernes".

Foto:

X / @PatoBullrich
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, es también la candidata a Senadora por la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria votó en La Rural y aseguró que este lunes “va a ser igual que el viernes”. En su declaración, Bullrich apuntó a que no habrá modificaciones que dependan de los resultados de esta jornada.

La candidata habló frente a las cámaras luego de emitir su voto. Sin embargo, cuando era fotografiada con la boleta en la mano, desde la mesa de votación le avisaron que a la boleta le faltaba un pliegue. Acto seguido, la ministra tuvo que volver al box.

Desde las redes, expectantes por todas las 'perlitas' de la votación, los usuarios viralizaron el hecho. Al respecto, Bullrich advirtió: “Doblé la boleta en dos, pero era en tres”. Entre risas, la funcionaria destacó que todo se debió a que “tuve la convicción y voté rápido”.

“Estamos frente a una elección en la que hay que reflexionar el voto”, apuntó y dijo que, si la gente la acompaña, “voy a asumir en el senado para lograr mayor gobernabilidad y así tener las leyes que necesita el país”.

Sobre la participación electoral, Bullrich fue consciente de que se trató de “un año bastante cansador” ya que la ciudadanía tuvo que ir varias veces a las urnas: “Capaz piensan que ya votó, pero esta es la que se deciden las dos cámaras, por eso pido que la gente salga y haga el sufragio”.

Luego, la ministra se refirió a que la decisión de la modificación del gabinete fue exclusiva del presidente Javier Milei y que “el lunes va a ser igual que el viernes”. “Hay que sacar a la argentina de ser un país pobre, a uno rico”, reflexionó y finalizó que “todos los cambios son bienvenidos”.

