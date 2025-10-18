La denuncia Patricia Bullrich a un candidato a diputado de Santa Fe: "Tenés 12 horas"

De cara a las próximas elecciones , ha surgido una disputa en Santa Fe entre La Libertad Avanza (LLA) y diputado nacional Gabriel Chumpitaz, candidato de Compromiso Federal, por el presuento uso indebido de la imagen de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en los carteles de su campaña.

Ante esta situación, la ministra acudió a la justicia federal para interponer una orden judicial.

El partido de LLA justifica la denuncia y alega que la campaña de Chumpitaz tendría la intencion de confundir a los votantes para obtener una ventaja al mostrarse junto a la funcionaria. Además de señalar el uso de la imagen de Bullrich sin autorización, apuntaron que Chumpitaz utilizó un color similar al violeta, que adoptó el espacio libertario como marca.

Por su parte, el diputado se pronunció este viernes a través de X (antes Twitter) sobre la actitud de Bullrich y comunicó: “ LA LIBERTAD AVANZA ACABA DE INICIARNOS UNA DEMANDA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL PARA BAJAR NUESTRA LISTA A DIPUTADOS NACIONALES. Con manifestaciones infundadas, carentes de sustento fáctico y jurídico, configurando un triste y lamentable intento de censura política hacia nosotros”.

Según confirmó la propia ministra en su cuenta personal de X, la Justicia falló a favor de la demanda del partido libertario. Publicó un directo mensaje: “ Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”.

Para no generar dudas, la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires aclaró públicamente: “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza”.

Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio.

Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 18, 2025

Previo a la emisión del fallo, Chumpitaz había asegurado que rechazaría el pedido al señalar que sería una “acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática”. Asimismo, remarcó que la identidad de su espacio “es diferenciada sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos“.

"Nuestras expresiones de campaña han sido íntegramente diseñadas bajo una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que llevamos adelante", aseguró el diputado, tras considerar que sería un hecho "no solo repudiable desde lo moral, sino que constituye un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.

Luego de que el tema ganara mayor relevancia en las redes, el candidato apuntó que sería un caso de “hostigamiento y persecución política”. Y se justificó al decir: “No se utiliza el logo de LLA, no se usa el color violeta sino azul marino, y con Bullrich hace 10 que trabajo en temas de seguridad”.

Hostigamiento y persecución política. No se utiliza el logo de LLA, no se usa el color violeta sino azul marino, y con Bullrich hace 10 que trabajo en temas de seguridad.
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) October 17, 2025

Anteriormente, Chumpitaz solía formar parte del bloque de diputados del PRO pero, a medidados de abril, decidió conformar su propio espacio, Futuro y Libertad. Explicó sobre el surgimiento de su espacio: “Mi integración dentro de ese bloque ya no es viable porque debo centrarme en quienes represento. La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá“.