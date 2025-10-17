17 de octubre de 2025 - 08:00

Bullrich culpó a las mujeres por la suba de los femicidios: "Si estás empoderada se te viene en contra"

La ministra de Seguridad se refirió al "feminismo" y cuestionó que "termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Patricia Bullrich en Carajo Stream

Patricia Bullrich en Carajo Stream

Redacción Política

En una entrevista transmitida en el canal libertario "Carajo", conducido por el Gordo Dan, la funcionaria sostuvo una idea que para muchos resulta tan provocadora como anacrónica.

“Si vos lo que hacés es generar una idea de que estás empoderada, de que tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, no importa si a hombres, si a tu madre, si a tu padre, si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que te termina pasando es que se te viene en contra”, afirmó Bullrich este miércoles por la noche.

En el mismo momento en que Argentina lamenta nueve femicidios en apenas dos semanas, la ministra agregó: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

En lo que va del año, 178 mujeres fueron víctimas de femicidio, y la gran mayoría conocía a su agresor.

Embed - PATRICIA BULLRICH con el GORDO DAN | Entrevista Completa | La Misa de Dan

El Gordo Dan y Patricia Bullrich, reconciliados

La entrevista con el Gordo Dan, figura del universo libertario digital, también sirvió para sellar la reconciliación entre ambos, luego de que el influencer reconociera haber hecho campaña contra Bullrich durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

“Es bastante gracioso, porque nosotros éramos los que intentábamos convencer a nuestros padres y abuelos de no votarte a vos y votar a Milei”, admitió el conductor entre risas, mientras la ministra respondía con un gesto cómplice.

