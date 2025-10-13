Condenaron a 12 años de prisión al menor implicado en el crimen de Uma Aguilera, hija del custodio de Bullrich.

Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, el menor involucrado en el asesinato de Uma Aguilera , la niña de 9 años asesinada durante un intento de robo en Villa Centenario , fue condenado este lunes a 12 años de prisión , según confirmó María Eugenia Rodríguez , la madre de la víctima.

"Teníamos la esperanza de que le dieran lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y por nosotros", expresó Rodríguez en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, tras conocerse el fallo.

Romero Molinas tenía 17 años al momento del crimen , ocurrido el 22 de enero de 2024 , cuando Umma, hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , fue asesinada de un disparo durante un intento de robo mientras viajaba en el auto familiar en la localidad bonaerense de Villa Centenario , partido de Lomas de Zamora.

El adolescente fue sometido a un juicio abreviado , tras la recomendación del abogado de la familia y del fiscal de la causa. La resolución judicial lo halló responsable del delito de homicidio agravado en ocasión de robo , pero la pena finalmente fue inferior a la solicitada por la acusación.

Balearon y mataron a la hija de un custodio de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando salían de su domicilio en Lomas de Zamora, en un aparente intento de robo. La niña recibió dos disparos. Foto: Matías Martin Campaya / Clarín

A mediados de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Lomas de Zamora había condenado a prisión perpetua a Ariel Acuña Vega , Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas , tío del menor ahora condenado.

Los tres fueron hallados culpables de robo calificado por el uso de arma de fuego, cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de edad.

En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió cinco años de prisión por su rol como partícipe secundario del robo y fue detenido inmediatamente después de dictarse la sentencia.

El crimen que conmocionó al país

El hecho ocurrió en la mañana del lunes 22 de enero de 2024, cuando Uma salía junto a sus padres de su vivienda en Pío Baroja al 700 para dirigirse a un turno médico. Mientras la niña se encontraba en el asiento trasero del Ford Ka familiar, cuatro delincuentes armados abordo de un Toyota Corolla robado interceptaron a la familia.

Eduardo, efectivo de la Policía Federal, intentó escapar acelerando el vehículo, pero los delincuentes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en la nuca de Uma.

La niña fue trasladada en estado crítico al Hospital Gandulfo y luego derivada en helicóptero al Hospital Churruca, donde falleció poco después.

El asesinato generó una profunda conmoción en el país. Al día siguiente, vecinos de Villa Centenario marcharon en reclamo de justicia y mayor seguridad en la zona.

En su momento, la ministra Bullrich dio a conocer la triste noticia en su cuenta de X: “Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor”.