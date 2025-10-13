13 de octubre de 2025 - 14:51

"Sniper", el perro de la policía que "resolvió" el robo de un kiosco en Tupungato

La policía detuvo a tres hermanos que viven en un basural, presuntos autores del caso.

Sniper, el&nbsp; perro de la Policía del Valle de Uco. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

"Sniper", el  perro de la Policía del Valle de Uco. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

"Sniper", un perro entrenado de la Policía de Mendoza fue clave en la detención de tres hermanos que residen en un basural de Tupungato, al señalarlos como las personas que robaron algunas mercaderías de un negocio del barrio Arcoíris, ubicado en el segundo ingreso al departamento del Valle de Uco.

Según informaron desde el ministerio de Seguridad y Justicia, la dueña del negocio denunció que le habían sustraído 2 garrafas de 10 kilo, 2 cajas de vinos, algunas latas de cerveza, 2 cartones de cigarros marca Red Point de 20 unidades, 2 gaseosas Manaos de pomelo y 1 coca cola de 2 litros.

Entonces, los policías que trabajaron en el lugar, colocaron al perro posición de trabajo y el animal salió del local, recorrió unos 350 metros a campo traviesa hasta llegar a una zona de basural Villa Bastías, donde reside una familia en una vivienda precaria de nylon.

Allí los uniformados observaron a un sujeto con su calzado con el dibujo similares características a la huella con la cual se estaba trabajando.

El lugar quedó custodiado hasta que personal de Investigaciones realizó un allanamiento donde se detuvo a tres personas y se encontraron parte de los cigarrillos robados.

