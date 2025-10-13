13 de octubre de 2025 - 11:12

Un menor de 16 años mató al novio de su mamá cuando violó la restricción perimetral e intentó atacar a la mujer

Ocurrió en la noche de ayer en La Plata. El joven fue detenido por la policía.

El crimen ocurrió en La Plata. El joven fue detenido.&nbsp;

El crimen ocurrió en La Plata. El joven fue detenido. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 16 años fue detenido luego de matar a puñaladas al novio de su madre en medio de un violento episodio familiar ocurrido en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata.

Leé además

Pablo Laurta está acusado de un doble femicidio: mató a su expareja y exsuegra. Luego huyó con su hijo de 5 años.

Encontraron sano al nene de 5 años tras los femicidios de su mamá y la abuela: detuvieron a su padre

Por Redacción Policiales
un bebé y un adolescente de 18 años murieron tras el vuelco de una familia mendocina en San Luis

Familia mendocina volvía de ver a Gimnasia y volcó en San Luis: murieron un bebé y un adolescente

Por Redacción Policiales

Según la investigación, el joven intervino para defender a su madre de una agresión física, cuando el hombre, que tenía una restricción perimetral vigente, irrumpió en la vivienda con un cuchillo.

El hecho tuvo lugar en la noche del domingo, en una casa ubicada sobre la calle 517 entre 116 y 117, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre un hombre herido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho.

Médicos del SAME, a cargo del Dr. Rodríguez Arias, constataron el fallecimiento en el lugar. Minutos después, Romina Alejandra Agüero, de 35 años, se presentó en la escena junto a su hijo, identificado por sus iniciales B.A.A., quien reconoció haber atacado a Farías para defender a su madre.

El ataque y la reacción del adolescente

Según el testimonio, Farías habría irrumpido violentamente en el domicilio de su ex pareja portando un cuchillo, en violación de una medida perimetral dispuesta por la Justicia por antecedentes de violencia familiar.

En medio del forcejeo, el adolescente le asestó una puñalada en el pecho al agresor, que murió pocos minutos después mientras intentaba huir hacia la calle.

Un adolescente de 16 años defendió a su madre de un ataque violento y mató al novio
El barrio donde ocurrió el crimen.

El barrio donde ocurrió el crimen.

En el lugar, los peritos secuestraron dos cuchillos, una cuchilla y un tramontina, ambos con rastros de sangre.

El amplio prontuario delictivo del fallecido

Según información de Noticias Argentinas, Fabián Farías tenía un extenso historial delictivo con causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y violencia familiar.

Había pasado por varias unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellas las cárceles de Olmos (Unidad 1), La Plata (Unidad 9) y Florencio Varela (Unidad 24). Su última causa databa de 2025, vinculada a un episodio de violencia familiar tramitado en el Juzgado de Paz de Ensenada.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía del Menor N°1 de La Plata, encabezada por Sabrina Cladera, que dispuso la aprehensión del joven.

La investigación está bajo la coordinación de la Comisaría Sexta de Tolosa y el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que realizaron pericias en la escena del crimen.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa bajo investigación judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé.

Influencer denunció un violento ataque antisemita: su vecino le tiró un fierro mientras estaba con su bebé

Por Redacción Policiales
Tribunales San Martín. | Foto: Los Andes

Peón rural fue condenado por abusar de su cuñada de 12 años

Por Enrique Pfaab
La conmovedora foto de una policía con el nene tras el arresto de su padre por el doble femicidio.

La conmovedora foto de una policía con el nene tras el arresto de su padre por el doble femicidio

Por Redacción Policiales
Niña herida después de chocar en un cuatriciclo en Rivadavia (Imagen ilustrativa)

Una nena de 11 años chocó contra un árbol cuando manejaba un cuatriciclo y quedó internada

Por Enrique Pfaab