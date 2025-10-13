Peón rural fue condenado por abusar de su cuñada de 12 años

Un hombre de 25 años, peón rural , fue condenado a 8 años de prisión por haber vejado y abusado a la hermana de su mujer, una niña de 12 años , que venía sufriendo los abusos de su cuñado desde hacía más de un año.

La sentencia , impuesta por el juez Armando Martínez, fue resuelta en un juicio abreviado , después de que el imputado aceptara su culpa y las partes llegaran a un acuerdo, después de casi dos años de proceso.

Según la acusación de Fiscalía, que terminaron siendo aceptados por el imputado, el hombre comenzó a acosar a la niña en 2022, obligando a darle besos en la boca.

Ya en 2023 el acusado llevó a la menor hasta un sector apartado de la finca donde trabajaba y allí intentó violar a la menor. Por fortuna los padres de la niña ya habían detectado algunos indicios y habían estado alerta de los movimientos del acusado, que fue sorprendido cuando intentaba someter a la niña.

El hombre fue detenido en ese momento y acusado del delito de abuso sexual simple en un número indeterminado de hechos, abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización.

La causa fue impulsada por el fiscal Federico Bergamín, de la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual. Finalmente, después de dos años instrucción, el acusado decidió reconocer su responsabilidad y la Fiscalía y la defensa decidieron llegar a un acuerdo en juicio abreviado y se le impuso al imputado la pena de 8 años de prisión.