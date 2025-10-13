13 de octubre de 2025 - 13:11

Peón rural fue condenado por abusar de su cuñada de 12 años

La víctima fue una niña de 12 años y en un juicio abreviado, se acordó una pena de 8 años de prisión para el imputado

Por Enrique Pfaab

Un hombre de 25 años, peón rural, fue condenado a 8 años de prisión por haber vejado y abusado a la hermana de su mujer, una niña de 12 años, que venía sufriendo los abusos de su cuñado desde hacía más de un año.

La sentencia, impuesta por el juez Armando Martínez, fue resuelta en un juicio abreviado, después de que el imputado aceptara su culpa y las partes llegaran a un acuerdo, después de casi dos años de proceso.

Según la acusación de Fiscalía, que terminaron siendo aceptados por el imputado, el hombre comenzó a acosar a la niña en 2022, obligando a darle besos en la boca.

Los vejámenes fueron cada vez más graves, con tocamientos y penetración.

Ya en 2023 el acusado llevó a la menor hasta un sector apartado de la finca donde trabajaba y allí intentó violar a la menor. Por fortuna los padres de la niña ya habían detectado algunos indicios y habían estado alerta de los movimientos del acusado, que fue sorprendido cuando intentaba someter a la niña.

El hombre fue detenido en ese momento y acusado del delito de abuso sexual simple en un número indeterminado de hechos, abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización.

La causa fue impulsada por el fiscal Federico Bergamín, de la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual. Finalmente, después de dos años instrucción, el acusado decidió reconocer su responsabilidad y la Fiscalía y la defensa decidieron llegar a un acuerdo en juicio abreviado y se le impuso al imputado la pena de 8 años de prisión.

