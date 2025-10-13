La conmovedora foto de una policía con el nene tras el arresto de su padre por el doble femicidio.

Ayer al mediodía, tras un amplio operativo en varias provincias, la Policía de Entre Ríos detuvo a Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio , ocurrido en Córdoba .

Encontraron sano al nene de 5 años tras los femicidios de su mamá y la abuela: detuvieron a su padre

El arresto se concretó en plena vía pública en Gualeguaychú , delante de su hijo de 5 años , a quien el hombre había secuestrado tras cometer los asesinatos . Las imágenes de la captura, difundidas por distintos noticieros, mostraron al pequeño al lado de su padre mientras era esposado .

"Llama la atención ese niño y no lo puedo evitar, porque recién veíamos en loop la imagen del momento en que arrestan a este hombre. Qué raro que en el arresto no llevaron a alguien para que contenga al pequeño. Mirá lo que es el nene, queda solito caminando detrás del papá como diciendo ‘¿y ahora?’", expresó la periodista Viviana Semienchuk en el programa Mujeres argentinas, al analizar el momento del arresto.

| Detenido en un hotel de Entre Ríos Tras el brutal doble femicidio ocurrido el sábado en Córdoba, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta, principal sospechoso de los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, quien luego habría huido con su hijo de… pic.twitter.com/CfA6g35DfS

"Pensé exactamente lo mismo. Uno entiende, Vivi, que hay un protocolo, que va a dos puntas: primero a la detención y segundo a la contención de un nene que tiene cinco años y que se queda solito", coincidió Federico Seeber.

Laurta fue interceptado por agentes del Centro de Operaciones y de la Policía de Entre Ríos , tras una alerta emitida desde Córdoba. El hombre no opuso resistencia y fue trasladado bajo custodia , mientras el menor fue rápidamente asistido por una oficial que lo contuvo en brazos.

"La contención del nenito era algo posterior, porque acá lo que había que asegurar era que este hombre no siguiera haciendo daño. Entonces, llegan los dos efectivos, una vez que está retenido y detenido, ahí entra en acción una policía. La foto, que en realidad es tierna, es una oficial de la policía de Entre Ríos, que lo tiene al nene a UPA, conteniéndolo", explicó el periodista Pampa Mónaco, al describir la secuencia captada por los medios.

Pablo Laurta La foto de una policía conteniendo al niño tras la detención de Pablo Laurta.

Según trascendió, el nene quedó bajo resguardo del área de Niñez y Adolescencia hasta que se determine si cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de él.

Un historial de violencia que terminó en tragedia

El caso volvió a exponer las fallas en la protección de víctimas de violencia de género. Luna Giardina, de 29 años, había denunciado a su expareja en reiteradas ocasiones y contaba con una restricción perimetral y un botón antipánico.

Luna Giardina y Mariel Zamudio Las víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio.

En sus denuncias, Giardina relató un patrón de abuso psicológico, físico y sexual por parte de Laurta:

“Me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero”.

La obligó a viajar a Uruguay contra su voluntad.

Le prohibía usar redes sociales, trabajar o tener dinero propio.

La insultaba, controlaba y le daba “cachetadas” que minimizaba diciendo que “no eran tan fuertes”.

Incluso, tras el nacimiento de su hijo, Laurta le exigió una prueba de ADN, dudando de su paternidad, a pesar de que el resultado confirmó el vínculo biológico.

Pablo Laurta Pablo Laurta escapando y llevándose a su hijo tras asesinar a su expareja y su madre.

Giardina había huido de Uruguay a Córdoba en 2023 junto al niño, intentando rehacer su vida. El viernes pasado, el asesino la atacó a ella y a su madre en su vivienda, en un hecho que la Justicia investiga como doble femicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.