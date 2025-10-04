Jorge Capitanich polémico: vinculó el femicidio de Cecilia Strzyzowski con una "operación de inteligencia"

El exgobernador de Chaco , Jorge Capitanich generó polémica al hablar del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

Durante una entrevista en CHTV Streaming , el exmandatario afirmó que el crimen tuvo “connotaciones de servicio de una operación de servicio inteligencia con esquema de fuerza enemigo” , una declaración que no tardó en generar repercusiones. Además, admitió que el caso le causó “un desgaste político terrible”.

Capitanich, quien fue uno de los dirigentes que aspiraban a una candidatura presidencial en las elecciones de 2023, buscó desligar a su gestión de la investigación judicial y aclaró que se trató de “un caso de femicidio”.

El hijo de re mil p#ta de Capitanich dijo que el asesinato de Cecilia Strzyzowski fue una operación de la SIDE. Estos es lo que tenemos en frente. No hay que ceder 1 milímetro contra estos psicópatas. pic.twitter.com/sUeXnPmvQA

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023 , cuando ingresó a la casa de sus suegros en Resistencia, acompañada por su pareja, César Sena. Según la investigación, la joven había sido convencida de que iniciarían una nueva vida juntos en Ushuaia, pero ese viaje jamás se concretó.

La Justicia comprobó que los boletos aéreos nunca fueron comprados , pese a que ya tenían supuestamente organizada la mudanza. “Completamente convencida, Cecilia se despidió de su familia, empacó su maleta y buscó en Google información sobre dónde comer chocolates en Buenos Aires y qué obras sociales prepagas existían en Ushuaia”, señalaron los fiscales en un expediente que ya suma más de 390 pruebas.

César Sena fue acusado como coautor de homicidio triplemente agravado, por el vínculo, por haber actuado junto a otras personas, y por darse en un contexto de violencia de género. También fueron imputados sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, conocidos líderes de movimientos sociales con estrechos vínculos con el gobierno provincial, quienes serán juzgados como coautores del crimen.

La familia Sena mantenía una fuerte presencia en la política chaqueña. Recibían apoyo estatal y eran aliados estratégicos de la gestión de Capitanich. La relación entre ambos sectores fue puesta en cuestión tras el femicidio, e incluso Gloria Romero, madre de Cecilia, pidió públicamente una reunión con el entonces gobernador ante el impacto social del caso.

Según los fiscales, los padres de César habrían ausentado deliberadamente del hogar el día del crimen para que su hijo pudiera actuar sin interferencias. “Una vez dentro del hogar familiar, César dio muerte a su pareja”, agregaron. La hipótesis sostiene que el asesinato ocurrió en una habitación de la planta baja.

Hasta el momento, el cuerpo de Cecilia no fue hallado. En cambio, se encontraron restos de su valija con ropa parcialmente quemada, un dije en forma de cruz que le había regalado su abuela, y cenizas con fragmentos óseos en un campo perteneciente a los Sena. También se halló una bolsa con restos humanos calcinados cerca del río Tragadero, aunque el ADN no pudo ser recuperado debido al alto grado de destrucción.