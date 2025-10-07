Femicidio de Daiana Mendieta: detuvieron a un hombre que fue el último que tuvo contacto con la víctima

Detuvieron a un hombre de 55 años como principal sospechoso por el femicidio de Daiana Mendieta , la joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes y fue hallada hoy muerta con un disparo en la cabeza dentro de un aljibe en la localidad de Gobernador Mansilla, Entre Ríos .

“Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido de Daiana”, detallaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

El viernes 3 de octubre por la noche, Mendieta salió de su casa y nunca más se supo de ella, motivo por el que sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia por “averiguación de paradero” 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.

Un hombre de 55 años, identificado como Gustavo Brondino , fue apresado como acusado por el crimen. Según se supo, vivía a unas 10 cuadras del domicilio de la víctima, y mantenía un vínculo con la damnificada, al tiempo que fue la última persona que se contactó con ella.

Los peritos en el aljibe donde fue hallada la joven

La Policía de Entre Ríos allanó la vivienda de Brondino e incautó dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca que fue vista junto al vehículo Corsa en el que se desplazaba la víctima y que pertenecía a su madre.

El imputado se negó al arresto y le agregaron cargos por resistencia a la autoridad: “Se puso muy nervioso y no colaboró con el procedimiento”.

En las próximas horas se harán peritajes sobre la camioneta en busca de rastros que podrían complicar aún más al único detenido, a la vez que también se llevará a cabo la indagatoria y la lectura de cargos penales para Brondino.

En este sentido, desde la investigación indicaron que fueron claves los seguimientos de los movimientos que rebotaron en antenas de telefonía celular, también el registro de cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas que ubican a Brondino en las inmediaciones de la escena del hecho.

Los investigadores saben que hay dos escenas: una primaria que habría sido el lugar en donde el imputado mató a Mendieta y una secundaria que es el aljibe en donde arrojó el cuerpo e intentó ocultarlo.

Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Entre Ríos emitió un comunicado en el que confirmó que el caso fue caratulado como homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).

La cartera junto a la Policía de Entre Ríos “destacó el trabajo conjunto de los equipos de búsqueda y expresaron sus condolencias a la familia, solicitando respeto y prudencia ante la sensibilidad del caso”, sostiene el escrito al que accedió NA.